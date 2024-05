Bagnaia aprende de sus errores y gana el duelo a Martín, con Márquez tercero

Jesús Gutiérrez Montmeló Domingo, 26 de mayo 2024, 12:50 | Actualizado 18:07h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Cuando Pecco Bagnaia celebraba en la vuelta de honor su victoria en el GP de Cataluña lanzaba una peineta al aire cuando pasaba por la curva 5. En ese mismo punto se había ido al suelo el sábado en la última vuelta del sprint, cuando tenía la victoria en la mano; y también ahí, se había desquitado con el adelantamiento ganador de la carrera a Jorge Martín. «Todavía tengo en la cabeza lo de ayer, porque podría haber sido un fin de semana donde sacar 37 puntos y recuperar puntos», comentaba el italiano, al tiempo que explicaba el significado de ese gesto de rabia: »Quería decir literalmente 'vaffanculo'. No había cometido un error así en toda mi carrera y creo que es lo peor que te puede pasar. Por eso en la última vuelta de hoy casi he pasado tocando con el pie porque tenía miedo de caerme». Una victoria muy meritoria de Bagnaia y que demuestra una vez más que no es bicampeón de MotoGP por casualidad.

La estrategia de Bagnaia era clara. Ponerse al frente de inicio e imponer su ritmo desde delante, como tantas veces había hecho. Cumplió con una gran salida en la que se deshizo sin muchos problemas del 'poleman' Aleix Espargaró, pero en esos primeros giros se encontró con la incómoda presencia de Pedro Acosta, que había apostado por una estrategia diferente. Si la mayoría de la parrilla calzaba neumático medio trasero, él había elegido el blando, como Marc Márquez, aunque el de Cervera salía desde la quinta fila.

En esas primeras vueltas, el murciano acosaba a Bagnaia, aprovechando esa mayor tracción en esa parte inicial. Lograba pasarle en la tercera vuelta, pero no consolidaba el adelantamiento, y finalmente era Martín, en la quinta vuelta, el que arrebataba el liderato a Bagnaia, con Acosta pasándole también una vuelta después y acosando esta vez al madrileño. Pero tanto forzó en esa primera parte de carrera, que acabó yéndose al suelo por segundo gran premio consecutivo. «Duele tirar otro podio a la basura, pero espero que me sirva para coger experiencia», analizaba el de Mazarrón, en un domingo que sentía que podía luchar por la victoria. Tras la caída, Acosta volvió a subirse a la moto y remontó hasta la 13ª posición.

Sin el de KTM en la ecuación, la batalla como tantas veces se quedó en un mano a mano entre Martín y Bagnaia. El español mantenía un cierto margen con su rival, hasta que en el último tercio de carrera el italiano empezó a rodar más rápido y le dio caza. A seis del final llegó el adelantamiento en esa curva 5 y de ahí en adelante ya no hubo batalla. «No tenía sentido jugármela porque no tenía más. He consumido mucho neumático en las primeras vueltas y he llegado más justo al final», reconocía Martín. El madrileño daba por buena esa segunda plaza, en clave campeonato, aunque aseguraba que todavía no era el momento de usar la calculadora.

En el cómputo global del gran premio, Jorge Martín sumó un punto más que Pecco Bagnaia y que Marc Márquez, afianzando su primera posición en el campeonato con 38 puntos de ventaja sobre el italiano y 41 sobre el de Cervera.

Otro podio en remontada

Con el de este domingo en Montmeló, Márquez sumaba su quinto podio consecutivo, otra vez en remontada, después de salir desde la 14ª posición en la parrilla. La remontada esta vez no se fraguó con una salida antológica y tuvo que trabajárselo cada vuelta. O como decía el ocho veces campeón del mundo: «La hemos tenido que cocinar a fuego lento». Como Acosta, había optado por la goma blanda trasera y se lo tomó con calma de inicio para poder llegar hasta el final. Estuvo las diez primeras vueltas bloqueado por Morbidelli, el compañero de Martín, y quizás ese tiempo que perdió tras el italiano le impidió estar más cerca de Bagnaia y el madrileño. Aunque este domingo la dupla de cabeza estaba en otro nivel y los diez segundos de renta con Márquez en meta así lo reafirmaban.

Pero esa gran diferencia no hacía que Márquez celebrara el podio por todo lo alto. Y más cuando se enteró de que había cruzado tercero por línea de meta: «No sabía que estaba luchando por el podio en la última vuelta, porque a los dos primeros ni les veía y pensaba que había alguien más delante».

La lucha por ese cajón fue con el otro nombre propio del GP de Cataluña, Aleix Espargaró, que no pudo repetir la victoria en el sprint y que se quedó a apenas 52 milésimas de un podio que le arrebató Márquez. Pese a ese mal sabor de boca que le dejaba el cuarto, el de Granollers reconocía que había vivido un fin de semana único, desde que el jueves anunciara su retirada a final de temporada: «En lo deportivo ha sido muy positivo porque nos llevamos muchos puntos con la victoria de ayer y el cuarto de hoy, y además logramos la pole. Y en lo personal seguramente haya sido el mejor fin de semana de mi vida. Ese cariño de la gente, del público y del paddock no lo voy a olvidar nunca».

Gran resultado también de Raúl Fernández con la Aprilia satélite, al concluir en sexta posición, justo por delante de Álex Márquez, mientras que Maverick Viñales concluyó 12º, Pedro Acosta 13º y Joan Mir cerró la zona de los puntos, 15º.

