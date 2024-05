David Alonso impone su ley en Moto3

Jesús Gutiérrez Montmeló Domingo, 26 de mayo 2024, 09:43 | Actualizado 15:43h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

David Alonso tiene hechuras para ser el siguiente piloto que rompa el molde en el campeonato. Ese tipo de pilotos especiales que se cuentan con los dedos de la mano, como Marc Márquez o Pedro Acosta. El año pasado, en su temporada de rookie, el hispanocolombiano logró cuatro victorias y acabó tercero en el Mundial. En este 2024 ya suma las mismas victorias en solo seis carreras, contando con una inesperada caída en Jerez liderando, y cuando había dominado con mano hierro aquel fin de semana.

En cada carrera de Moto3, Alonso parte como favorito, aunque en Montmeló salía sexto en la parrilla y había previsto una carrera diferente. Esperando su momento y atacando al final. La joya del Aspar Team dejó hacer en las primeras vueltas, donde Dani Holgado, Colin Veijer e Iván Ortolá asumieron la cabeza del grupo. En una carrera en la que el ritmo constante fue despezando el grupo hasta dejarlo en poco más de una decena.

Alonso pasó al ataque a falta de siete vueltas, en el momento clave de la carrera y con un hachazo a final de recta a su rival Holgado, donde marcaba territorio. Y a partir de ahí ya no soltó el liderato hasta el final. Ese era el plan, como contaba después: «Mi intención era esperar mi momento y tirar fuerte al final para que no hubiera adelantamientos locos de última vuelta». Y lo cumplió a la perfección, porque con su cambio de ritmo propició que apenas se quedasen unos pocos elegidos a su rueda. Casi siempre con Ortolá en segunda posición, pero sin poder cogerle el rebufo en ningún momento. El valenciano se tuvo que conformar con la segunda posición, mientras que tercero concluyó José Antonio Rueda, que le robó el cajón con un adelantamiento de última vuelta al neerlandés Colin Veijer.

Con la victoria en Cataluña, Alonso recupera el liderato que ya ostentó tras la primera carrera del año en Catar y aventaja en 14 puntos a su principal rival, Dani Holgado, que solo pudo concluir sexto en Montmeló: «En la parte final de la carrera me ha faltado agarre y he terminado muy al límite, así que he sumado buenos puntos. Tengo ganas de que llegue Mugello, donde el año pasado gané y buscaré la revancha».