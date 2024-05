Ogura gana en Montmeló y Sergio García refuerza su liderato en Moto2

Jesús Gutiérrez Montmeló Domingo, 26 de mayo 2024, 11:06 | Actualizado 15:49h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Se esperaba una carrera de Moto2 en Montmeló muy dura, por unas condiciones de pista muy delicadas por el calor, que aumentaba en las horas centrales del día y un asfalto con muy poco agarre, que devoraba los neumáticos. Y todos esos condicionantes se notaron especialmente en la parte final de la carrera, con muchas salidas y sanciones por exceder los límites de pista que a la postre acabarían siendo decisivas.

Desde el inicio, dos pilotos se consolidaron en las posiciones delanteras, Sergio García y Fermín Aldeguer, que abrieron hueco con el resto del pelotón. El murciano había salido desatado en las primeras vueltas, con la intención de escaparse en solitario, pero iba tan al límite que se quedó pronto sin gomas, cometió un par de errores y fue sancionado con una vuelta larga, cuando volvía a tener a rueda a García. La peor noticia para Aldeguer no iba a ser solo la penalización, ya que cuando estaba cumpliéndola se fue al suelo, perdiendo todas sus opciones.

García se quedó solo en cabeza a falta de siete vueltas, pero tanto había forzado para coger a Aldeguer que sus gomas estaban en las lonas. Y por detrás, su compañero de equipo Ai Ogura le remontaba a pasos agigantados. El español no plantó batalla, porque no había posibilidades, y el japonés lograba su primera victoria del año en Montmeló. «Por forzar tanto al inicio me he quedado sin gomas y en las últimas vueltas solo quería terminar. No estaba ya para pelear nada», confirmaba el de Burriana.

Una valiosa segunda posición para García que le consolidan al frente de la clasificación, con 20 puntos de margen sobre Joe Roberts, que concluyó noveno, y 21 con respecto a Ogura. Y los tres abren ya un hueco con respecto a Aldeguer, cuarto a 46.

El británico Jake Dixon acompañó en el podio a las dos Boscoscuro de García y Ogura, aunque acabó a nueve segundos. Y por detrás de él, Jeremy Alcoba, cuarto, lograba su mejor resultado en la categoría intermedia, con Albert Arenas sexto, Marcos Ramírez séptimo y Alonso López octavo, tras venirse abajo en el tramo final de la carrera.

Temas

Moto2