Bastianini impresiona y Pol Espargaró sube al podio

La de Catar es siempre una carrera especial. Obviamente, porque es la primera del año, la de soltar nervios, con cada piloto pensando en un objetivo y sin querer fastidiarlo desde el inicio. Propósitos que van desde consolidar un lugar en la categoría, encontrar un buen contrato ahora que se está en una de esas campañas en las que a casi todos les toca firmar, lograr un buen puesto en la general o picar aún más alto, lograr el título mundial.

También es especial por las condiciones, en un circuito único, el de Losail, en el desierto pero muy cerca del mar, con lo que eso supone para las temperaturas y la humedad, más cuando se compite en la tarde noche. Factores que influyen en los neumáticos, la potencia de los motores y su nivel de consumo. Lo que suele definirse como una carrera extraña. La de este año, además, dejó unas conclusiones (por confirmar) también poco esperadas.

Por una parte, el naufragio de Yamaha, que en 2021 ganó las dos carreras con Maverick Viñales y Fabio Quartararo. Esta vez la firma vio cómo el francés, campeón del mundo, terminó noveno, como el mejor de los suyos. Por otra, el bajo rendimiento de las Ducati modelo 2022, con Jack Miller, Pecco Bagnaia y Jorge Martín en fuera de juego -estos dos últimos por un error del italiano con el que se llevó puesto al madrileño cuando ambos peleaban por la octava plaza-, y con Johann Zarco octavo como el mejor al final del día. Y en último lugar, el resultado de las Suzuki, que apuntaban muy alto y al final sufrieron más de lo previsto para terminar Joan Mir sexto y Álex Rins séptimo.

En el aspecto positivo, Catar vio la confirmación de un piloto como Enea Bastianini, que en 2021 había mostrado chispazos en un par de carreras, con unas remontadas espectaculares. Esta vez el italiano fue capaz desde el segundo puesto de la parrilla de llevarse una victoria muy trabajada, forjada en un buen ritmo en el inicio, que le hizo no perder comba con los primeros, para después pasar a adelantar poco a poco a los rivales que tenía por delante hasta que tomó el primer puesto que le llevó directo hasta su primera victoria en MotoGP. Un resultado por el que muy pocos habrían apostado en el inicio del fin de semana pese a que en la pretemporada siempre había estado delante.

Todo con la versión 2021 de Ducati, ganadora de siete carreras en el último curso y que está poniendo en duda lo preparado por la casa italiana durante este invierno. Bastianini cruzó la meta por delante de Brad Binder, otra sorpresa, aunque el sudafricano ya había ganado dos carreras en la clase reina. La sorpresa vino por el rendimiento de su KTM, muy apagada en la pretemporada y a la que no se esperaba en los puestos de honor, por lo menos en los primeros compases del curso. El tercer puesto de la carrera lo ocupó Pol Espargaró, protagonista de los dos primeros tercios de la prueba.

Los favoritos, abajo

«Antes de la carrera estábamos pensando en cómo podríamos estar, en dónde podríamos estar. Pero nos encontramos una situación muy diferente», reconocía el de Repsol Honda, que lideró 17 vueltas y se colocó primero en la segunda curva. «Esperaba estar en un grupo, para ir gestionando los neumáticos, también controlando el consumo, y me he encontrado con una situación totalmente diferente. Y forzando tanto sabía que esto iba a pasar. Encima, cuando Enea me ha adelantado, me ha pillado su rebufo y me he ido recto. Pero estoy contento con cómo hemos empezado. Lo importante es que creo que Honda sí que está, y no solo con Marc», añadía.

Esta vez Márquez fue el segundo de la casa japonesa, quinto por detrás de Aleix Espargaró, después de empezar tercero tras su compañero de equipo e ir perdiendo posiciones poco a poco. Un resultado válido para el de Cervera, que ya el sábado reconocía no sentirse listo, sobre todo en un circuito en el que nunca consigue disfrutar pilotando y con una moto todavía muy nueva a la que se está adaptando. Es válido porque todos sus teóricos rivales por el título, su gran objetivo, terminaron por detrás: Mir séptimo, Quartararo noveno y Bagnaia por los suelos, después de la primera de las veintiuna etapas de un campeonato que no ha hecho más que empezar.