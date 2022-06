Aprilia no despierta de su sueño

Maverick Viñales atendía relajado a los medios de comunicación desplazados al Circuito de Assen para cubrir el Gran Premio de los Países Bajos. El catalán se sentaba a charlar relajado y confiado cuatro días después de la carrera de Alemania, el primer domingo en el que asomó en los puestos delanteros con su Aprilia, aunque al final un problema mecánico le obligase a volver al box. «Puede llegar aquí en Assen… Puede llegar en Silverstone, o puede llegar en la carrera que menos me espere, porque Sachsenring no era un circuito en el que pensase que podría e iba a por ello. Hay que estar con la mentalidad abierta y preparado para la oportunidad. Así es como estoy, preparado para la oportunidad», se expresaba sobre la posibilidad de lograr su primer podio con una moto muy competitiva en manos de Aleix Espargaró, con una marca que confió en él tras su ruptura abrupta con Yamaha, hasta el punto de renovarle el contrato para 2023 y 2024 cuando no había demostrado nada reseñable. Y su vaticinio/deseo se cumplió este domingo. Viñales cruzó la meta tercero, después de salir undécimo.

«Han ocurrido muchas cosas, pero ahora mismo soy el hombre más feliz del mundo», reconocía tras este año de tantos cambios. «No puedo pedir nada más. Tengo una moto muy competitiva, un equipo de fábrica muy bueno, Aprilia me está apoyando, tengo una familia maravillosa… no puedo pedir más. Tengo todo lo que he soñado y estoy preparado para ir al máximo. Voy a mejorar cada día para ser más fuerte, y no es fácil porque el nivel competitivo en MotoGP es muy alto, pero yo ya sé lo que soy capaz de conseguir. Veremos dónde me encuentro en la última carrera de la temporada», apuntaba sobre una fábrica que vive un momento excepcional, hasta el punto de liderar la clasificación de equipos, algo impensable antes de que comenzase la temporada. De hecho, en 2021 ocuparon la novena posición entre las once escuadras en competición en la clase reina.

«Claro que quiero ganar, pero a estas alturas del campeonato es muy importante quedar delante de Fabio y recortarle. Me gustaría muchísimo irme de vacaciones a menos de un gran premio de diferencia, mucho», expresaba por su parte Espargaró el sábado, tras colocarse quinto en la parrilla de salida, tres puestos por detrás del líder Fabio Quartararo, al que tenía a 34 puntos en la general.

El domingo, el de Granollers fue el protagonista absoluto de la carrera de MotoGP. Tras casi irse al suelo por un error precisamente de Quartararo, regresó a pista decimoquinto, y con dos marchas más, fue rebasando rivales a un ritmo endiablado, hasta el punto de culminar su gesta con un doble adelantamiento en la última chicane a dos tipos duros como Brad Binder y Jack Miller. Cuarto, lo que le permitió sumar trece puntos y dejar su desventaja en los 21, por debajo de la barrera de los 25, para cumplir su deseo prevacacional.

Un año fantástico

Una actuación que da brillo a un año fantástico de un piloto cuya carrera deportiva parecía trazar ya la curva de bajada, por años en la categoría, por la edad y el empuje de los jóvenes que llegan desde abajo, y por estar enrolado en una fábrica a la que se daban pocas opciones de éxito. Once grandes premios después, Espargaró es segundo del Mundial, ha ganado una carrera y subido al podio en otras cuatro. Y no ceja en su empeño de ser campeón contra pronóstico.

«Lo hemos conseguido. He perdido una victoria, porque creo que podía ganar, pero para mí lo más importante, aparte de la diferencia con Fabio, y lo dije hace unos días, porque la constancia estaba muy bien, era sentirme el más rápido, tener velocidad para luchar por el campeonato, porque si no, aunque seas constante, no puedes. Y hoy le he recuperado. Creo que hoy he sido el más rápido en pista y eso para mí es muy importante. No dan puntos por eso, pero a mí me dice que puedo ganar el campeonato», señaló Espargaró. Unas palabras acompañadas de hechos, de lo que cada día muestra en pista, lo que le da derecho a seguir soñando con ser campeón. A él y a una marca que no para de crecer, que actúa como un verdadero equipo, y que está poniendo en serios apuros a otros constructores con mucho más pedigrí.