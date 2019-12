Desmontando mitos sobre el coche eléctrico

Casi una quinta parte de los propietarios de automóviles de gasolina y diésel rechazan la idea del coche eléctrico porque están preocupados por conducir en condiciones climatológicas adversas, como una TORMENTA ELÉCTRICA, según revela una investigación.

Una encuesta a conductores londinenses de coches de gasolina y diésel ha revelado que el 22% no se sentiría seguro cargando un vehículo eléctrico. Mientras tanto, el 18% ha respondido que no creía que fuera seguro conducir en medio de una tormenta eléctrica, y el 12% que no se sentiría feliz cargando su teléfono en un coche eléctrico.

Y aunque Londres actualmente cuenta con más de 20.000 vehículos eléctricos, 1.700 taxis eléctricos y la flota de autobuses eléctricos más grande de Europa, es precisamente aquí donde los propietarios de coches de gasolina y diésel están más preocupados por los supuestos peligros de la conducción cero emisiones.

Casi un tercio (29%) de los londinenses se ha mostrado preocupado por conducir con rayos, la misma cifra que ha presentado algún tipo de preocupación por conducir con lluvia.

Hyundai ha realizado con OnePoll una investigación que ha destruido mitos mientras la sociedad busca formas de reducir su huella de carbono. En este contexto, el sector del automóvil ya ha invertido miles de millones de libras para poner más vehículos eléctricos en el mercado, ayudando a gestionar la transición hacia un futuro sin emisiones.

Satisfacción con el gobierno

De los 2.000 conductores de coches de gasolina, diésel y combustibles alternativos encuestados por Hyundai, el 56% ha dicho que el gobierno está haciendo lo correcto al alentar a los automovilistas a cambiar a vehículos alternativos antes de 2040.

Este dato da continuidad a otro estudio realizado por el fabricante de automóviles, que encontró que el 46% de los conductores mencionaron la ansiedad por la baja autonomía como una de sus principales preocupaciones a la hora de decidir la compra de un coche eléctrico.

Esto a pesar de que el británico medio conduce al día alrededor de 20 millas (32 km) y el Reino Unido cuenta con más estaciones públicas de recarga que gasolineras.

La existencia de mitos podría deberse a la falta de educación sobre coches eléctricos. De hecho, un 28% admite que no sabe lo suficiente sobre este tipo de vehículos.