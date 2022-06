Zonca: «Quiero ganar con el Guaguas»

El italiano Paolo Zonca disputará su primera temporada en la Superliga Masculina con el Guaguas, una nueva etapa que encara con ilusión y entusiasmo. El de Gorizia aseguró que «me siento muy bien. Nunca he jugado en España y quiero descubrir esta nueva experiencia». Además, afirmó su familia ya conocía las Islas Canarias desde hace tiempo. «Ya he estado en la isla, pero cuando tenía 9 meses, por lo que claramente no recuerdo nada. Sin embargo, mis padres me han contado que pasamos unas vacaciones realmente buenas, y ahora quiero volver a descubrirlas».

El receptor llegará al Guaguas con una enorme experiencia a sus espaldas. No obstante, se muestra muy positivo de cara al curso 2022/23. «Quiero conocer la liga de España. Jugué 4 años en la Segunda División de Italia, un año en la Primera División italiana, que es uno de los mejores campeonatos del mundo, y también 2 años en Francia. Paolo Zonca también hizo balance de su experiencia deportiva en Italia, asegurando que «en Italia hay grandes jugadores con mucha experiencia».

La campaña 2022/23 del CV Guaguas se presenta muy emocionante, y Paolo Zonca tiene claras sus prioridades en su nueva aventura en España. «Quiero ganar. He hablado con el entrenador, con el presidente y con algunos jugadores. Es una gran oportunidad jugar en la liga española y también en competición europea, así que quiero jugar bien por mí, por el club, por mi equipo y para ganar por supuesto».

Paolo Zonca también habló sobre lo que puede aportar al equipo dentro de la cancha. «Creo que tengo la experiencia en los campeonatos de Italia y Francia. Quiero mejorar todo lo posible en el equipo. Lo primordial para mí dentro de la cancha es el aspecto mental». Por si fuera poco, el jugador italiano hizo hincapié en lo que considera fundamental para obtener el éxito de manera colectiva. «Es muy importante que el equipo trabaje junto desde el principio hasta el final y perseguir los objetivos. Es fundamental que todo el mundo trabaje por los objetivos».

El nuevo fichaje del CV Guaguas no quiso olvidarse de los aficionados que apoyan al equipo cada temporada, y mandó un mensaje de ánimo y motivación para la próxima temporada. «Hay muchos fans del Guaguas que siguen el voleibol, y creo que eso es muy importante. La próxima temporada haremos todo lo posible para ganar y para que la gente venga al pabellón para vernos».

Paolo Zonca y el CV Guaguas unirán sus caminos en un nuevo reto por conquistar la cima de todos los títulos en la campaña 2022/23. El receptor se unirá a la dinámica del conjunto insular con la mayor de las ilusiones y con una gran motivación para lograr los objetivos marcados.