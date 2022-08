Zebenzui Ruiz se doctora en Londres

Ganador en todos los asaltos por decisión unánime, en su combate disputado en Londres ante el inglés Raphael Uchegbu, y un propuesta en firme para participar en un campeonato internacional que contemplaría, a lo largo del próximo año, 5 peleas con una bolsa de 1 millón de euros. Así regresa el grancanario Zebenzui Ruiz de la velada de artes marciales mixtas organizada el pasado 20 de agosto por la promotora norteamericana PFL y en la que cumplió con creces con el reto propuesto, pese a la calidad de su adversario y la exigencia de la ocasión. «Salió todo perfecto, mejor de lo esperado y con la satisfacción de haber mostrado un gran nivel», reconoce el luchador ya de vuelta a casa y sin descuidar lo más mínimo su preparación con vistas a los retos que le vienen en camino.

«Iba para ganar y lo conseguí. Era una oportunidad que no podía desperdiciar y, de hecho, me preparé a tope. Fueron entrenamientos muy duros. Y toda la estrategia que hice con Enrique Wasabi salió de diez. La zurda, las planchas... Uchegbu es de uno de los mejores gimnasios que hay en Inglaterra y significa mucho para mí el haber podido derrotarle», indica, satisfecho, Zebenzui.

Ya de nuevo en su rutina diaria de entrenamientos y exigencias, no quiere obviar un «sincero agradecimiento» a todos los aficionados que le han hecho llegar sus muestras de cariño y reconomiento en las últimas horas y tras su último éxito: «No tengo palabras para expresar la felicidad que me da sentir este apyo de la gente. Ha sido increíble y me empuja, sin duda, a seguir dándolo todo cada día».

Un detalle emotivo que se une a la proyección que le dio a escala mundial por la presencia de las cámaras de televisión para multitud de países, algo que, a su juicio, «tiene muchísima importancia» para dar realce a su victoria dentro y fuera de España.