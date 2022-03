«Vamos a vivir una gran fiesta de nuestro boxeo y tenemos que felicitarnos por ello». Así se expresa Aridany Romero a propósito de la velada que tendrá lugar el próximo domingo en el pabellón Juan Beltrán de Cruz de Piedra, desde las 10.30 horas, y que contempla más de veinte eliminatorias clasificatorias para el Provincial, además del atractivo que supone el regreso al ring de Aramis Torres, púgil profesional que vuelve a la actividad con el reto de pujar por títulos y desafíos dentro y fuera de España.

Romero, que se ha significado por su apoyo al evento desde del Instituto Municipal de Deportes en virtud de sus competencias al frente de la concejalía de Deportes del ayuntamiento capitalino, asegura que «es obligación y deber» estar al lado de promotores y organizadores «de una convocatoria que da realce a la cantera, tanto masculina como femenina, y a la formación, trabajo y sacrificio que dan los gimnasios».

«No hace falta entrar en detalles para significar lo que ha sido el boxeo para nuestro deporte, con figuras de primer orden y un legado único. Desde el ayuntamiento siempre vamos a estar al lado de todos los que fomenten los valores del deporte y proporcionen a los jóvenes las herramientas para su educación a través de los parámetros saludables y cívicos que tanto bien hacen a nuestra sociedad. Y el boxeo siempre se ha destacado en este sentido. Quiero poner en valor el grandísimo trabajo realizado por la Federación Insular para organizar un evento de estas características. Se merecían, por supuesto, toda nuestra colaboración», ponderó.

El edil, habitual en las veladas, como cuando asistió a la del año pasado en la que peleó Zeus de Armas por el Nacional y que no faltará a su butaca en esta ocasión, no es ajeno a las excelentes expectivas que marcan la víspera de la convocatoria: «Los deportes de contacto y el boxeo en particular lo han pasado muy mal con la pandemia y las restricciones. Se espera un lleno en el pabellón y es la mejor noticia para que todos disfruten de un cartel atractivo, con Aramis y muchos amateurs de un nivel que garantiza espectáculo».