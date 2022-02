Aramis Torres ya tiene fecha para su esperado regreso: pelea el 13 de marzo

A punto de cumplirse tres años de su última vez sobre el ring, Aramis Torres está de vuelta. El púgil grancanario, ya con rango de profesional, reaparecerá el próximo 13 de marzo en una velada matutina que acogerá el pabellón Juan Beltrán Sierra de Cruz Piedra desde las 10.30 horas, en convocatoria que servirá, también, para dilucidar las eliminatorias para el Campeonato de Canarias. Sin duda, la presencia de Aramis, que se medirá al tinerfeño Alejandro Torres, supone un aliciente de altura para una afición con la que siempre conectó. Volver y con el desafío «de luchar por títulos» supone una noticia inmejorable para el boxeo isleño, toda vez que recupera a uno de sus mejores exponentes y con todo el futuro por definir. En mayo soplará 27 velas, lo que evidencia que tiene mucho que escribir en su porvenir deportivo, tal y como es su intención.

«La pandemia me cortó en seco, como al resto de compañeros, por la falta de competiciones y eventos. Eso sí, jamás perdí la ilusión ni las ganas de entrenar. De hecho, nunca he parado de hacerlo, aunque en todo este tiempo haya tenido un cambio de entrenador», asegura en referencia a Jerobe Santana, hasta hace poco compañero y ahora técnico que tutela sus pasos.

Hay que remontarse al 23 de marzo de 2019 para localizar la última actuación suya. En combate disputado en la ciudad francesa de Angers, y con el cinturón EBU del peso gallo ante el local Georges Ory. Cayó a los puntos. Entonces rozó la gloria. Pero, lejos de rendirse, Aramis ha persistido y ya ve la luz. «Fueron muchos meses sin saber el momento en el que me tocaría volver. Eso sí, he madurado mucho, me siento mucho mejor preparado en el aspecto mental, concentrado en mis recursos, midiendo bien los esfuerzos, controlando los tiempos. La gente que venga a verme podrá disfrutar de mi mejor versión», apunta.

Reconoce que su rival «llega más rodado», pues ha podido pelear recientemente, aunque ese ritmo de ring que no tiene piensa minimizarlo a base de intensidad. «Saldré a por todas pero con cabeza. Me gusta que se espere siempre lo mejor de mí y me motiva saberlo. Quedan todavía tres semanas pero no veo el momento de que llegue la hora de la pelea para demostrar todo lo que llevo dentro», significa.

A su lado, complacido e igualmente expectante, Jerobe Chocolatito Santana, responsabilizado al máximo con el relanzamiento de Aramis y al que tutoriza a diario. Durante un tiempo se especuló con que también retomaría su carrera, si bien prefiere centrarse en su labor actual. «No es una postura rotunda la de no boxear más. Lo mismo pasa un tiempo y se da lo que se tiene que dar... Pero ahora estoy en lo que estoy. He preparado con muchísima dedicación a Aramis, le veo a un gran nivel y esperamos con ganas el día clave para demostrarlo», señala.

«Conozco bien a Alejandro, el rival, porque estuvimos juntos en la selección de Canarias. No esperamos facilidades. Tiene una gran experiencia. Pero creo que Aramis, si es capaz de desarrollar el trabajo que hemos venido planificando, tendrá muchísimas opciones. Va a ser una buena oportunidad de ver cómo está dentro de lo que queremos para el futuro, de entrar en peleas con títulos y al más alto nivel. Pero eso esta velada tiene mucha importancia. Todavía nos queda tiempo para perfilar detalles porque la idea es llegar a tope. Siendo un profesional, se cuida al máximo. Es fácil trabajar con él porque no falla en esfuerzo, compromiso y sacrificio», insiste.

Jerobe considera que «el boxeo canario necesita a Aramis». Y el aludido no baja el listón y aventura lo que todos quieren para la primera velada de 2022: «Voy a levantar a la gente de sus asientos. Por eso espero que vengan todos los que puedan porque les va a merecer la pena». Dicho queda.