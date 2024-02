Topuria se reunirá con el alcalde de Madrid con el objetivo de traer la UFC a España

Illia Topuria, primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, situó el pasado fin de semana a España en la cima de la Champions League de las artes marciales - conocida frecuentemente por sus siglas en inglés MMA - y tras su coronación tiene en mente los siguientes pasos a dar. El luchador, que llegará este jueves a Madrid procedente de Los Ángeles, se reunirá el próximo lunes con el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, con el Santiago Bernabéu en mente, antes de repetir visita a El Hormiguero. «Pudiendo pelear allí, ya no hay otra», espetó El Matador - invicto en su carrera profesional (15-0) -tras destronar al australiano Alexander Volkanovski, monarca de la categoría desde 2019, con un KO para la historia en el combate disputado en el Honda Center de Anaheim, California.

El majestuoso estadio del Real Madrid, que acogerá en los próximos meses conciertos como el de Taylor Swift, Luis Miguel o Karol G; o partidos de la NFL en 2025, es el lugar deseado por el peleador hispanogeorgiano - afincado en Alicante desde su adolescencia tras huir de la guerra entre Rusia y Georgia - para su primera defensa como campeón del mundo del peso pluma. E incluso ha puesto cara y nombre al rival con el que se quiere medir: el irlandés Conor McGregor 'The Notorius', una de las leyendas de la UFC y que lleva casi dos años sin competir. No obstante a día de hoy parece más probable la revancha ante el oceánico que la pelea ante el gran luchador irlandés, que no pelea en la categoría de Topuria desde hace más de ocho años. McGregor, primer luchador en ser campeón en dos divisiones de peso simultáneas, pelea en el peso ligero y podría incluso dar el salto al welter, por lo que en este caso habría una diferencia de hasta 12 kilos con respecto a Topuria.

El recinto del Real Madrid es uno de los sitios que ha mostrado interés por albergar los combates de la UFC, que aterrizará más pronto que tarde en terrotorio nacional. España encaja en el ascenso de este deporte que no ha dejado de crecer en popularidad, sobre todo entre los más jóvenes de la generación de los millennials, aquella formada por quienes llegaron a su vida adulta con el cambio de siglo, es decir en el año 2000.

No obstante, llenar el Santiago Bernabéu parece una ambición un tanto exagerada, y en ese caso también está el nombre del WiZink Center sobre la mesa. Sobre todo teniendo en cuenta que la UFC no suele apostar por estadios. En Estados Unidos, donde tiene su sede la Ultimate Fighting Championship, y la mayoría de sus aficionados, la organización ha llenado pabellones tan grandes como el Madison Square Garden de Nueva York, el TD Garden de Boston o el T-Mobile Arena de Las Vegas, pero nunca ha intentado el salto a los estadios.

Dana White, jefazo de la competición, ha bendecido el traerla a nuestro país para una futura velada, aprovechando el tirón de Topuria, que lleva ya varios años cocinando a juego lento esta posibilidad. «No importa dónde, la intención es hacer el show en los próximos 12 o 18 meses. Estamos abiertos a todo tipo de recinto», dijo el vicepresidente y director de operaciones de la UFC, Lawrence Epstein, antes del UFC 298 en el que el luchador hispanogeorgiano hizo historia.

«A Dana White le gusta que los campeones defiendan sus títulos en casa. El mercado Europeo es fuerte y en concreto el español. Para este evento es el segundo país, tras Estados Unidos, que más gente ha movido», dijo Epstein, que aseguró que la idea es «sumar a más españoles para un evento allí». Y para ello hay nombres importantes como el del asturiano Joel 'El Fenómeno' Álvarez, instalado en la élite del peso ligero -entre los 15 mejores de la categoría- y cuyo próximo combate está previsto para el sábado 2 de marzo. Su última pelea fue el pasado mes de julio ante Marc Diakiese, al que venció en el segundo asalto. También está el valenciano Daniel Bárez, que se incorporó a la mayor liga de MMA del planeta el pasado verano con derrota.

La intención del alcalde de Madrid es facilitar en todo lo que pueda la realización de grandes eventos deportivos en la capital, que no se conforma con el Gran Premio de Fórmula 1 o con la posibilidad de que la región sea la sede de los Juegos Olímpicos en un futuro. La comunidad madrileña aspira a seguir atrayendo más acontecimientos de primer nivel, y quiere unir el desembarco de la UFC, al debut de la NFL, el Mundial de Fútbol 2030; el Mutua Madrid Open de tenis, la Hexagon Cup de pádel, la última etapa de la Vuelta a España o las Series Mundiales de rugby.