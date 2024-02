El efecto Topuria y el éxito de la UFC: «Las MMA son agresivas, no violentas; no vale todo»

La victoria de Illia Topuria, primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, situó a España en la cima de la Champions League de las artes marciales mixtas -conocida frecuentemente por sus siglas en inglés MMA- después de destronar al rey Alexander Volkanovski con un KO para la historia. El siglo XXI ha creado un deporte que no ha dejado de crecer en popularidad sobre todo entre los más jóvenes de la generación de los millennials, aquella formada por quienes llegaron a su vida adulta con el cambio de siglo, es decir en el año 2000.

Combates con el torso desnudo, pantalones con corte de medio muslo, pies descalzos y guantillas de cuatro onzas en las que los dedos tienen libertad para agarrar. Los contendientes se golpean, realizan llaves con nombres que para el común de los mortales no tienen mucho sentido y estrangulamientos desde el suelo con las distintas extremidades. Unos 15 minutos de lucha, en los combates largos, cuerpo a cuerpo en la que los cortes en la cara y la sangre son habituales.

¡DIRECTO A LA HISTORIA DEL DEPORTE ESPAÑOL! 🇪🇸@TopuriaIlia dijo que lo iba a machacar y LO HA HECHO.



📺 Lo puedes volver a ver en la APP de @Eurosport_ES.#UFC298 | #TopuriaEurosport pic.twitter.com/UOIghDxMv5 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2024

«Hay limitaciones para no convertir este deporte en una pelea callejera; no valen los golpes en la garganta, en la columna vertebral, ingle, genitales o parte posterior de la cabeza. Las situaciones de riesgo son innegables, pero los luchadores estamos preparados», explica César Alonso, entrenador y peleador de artes marciales mixtas que divulga sus conocimientos en el canal de redes sociales Tutofighting.

Un mix de Boxeo, jiu-jitsu, muay thai y lucha grecorromana

El experto define el 'boom' de esta disciplina emergente dentro de los deportes de lucha de manera muy gráfica. «Hay algo innato en el ser humano que hace que un combate entre dos personas atraiga, puede haber público en un partido de cualquier deporte, que si dos tíos se empiezan a pelear, tu instinto te hará poner tu atención en ellos. Ese espíritu de ver cómo dos luchadores se miden hasta terminar con el rival, siempre ha estado presente en la humanidad. Es agresivo, no violento. Se respetan unas reglas que lo hacen atractivo».

«Viene mucha gente que quiere aprender y estar en forma con nuestro estilo de vida. Lo primero que les enseñamos según entran por la puerta es disciplina, valorar las cosas y humildad. Si las consideras salvajes es que no las conoces», apunta desde su escuela en Guadalajara Karla 'Guerrera de Dios' Benítez, quien ha peleado con cuatro campeonas de UFC. La hispano-venezolana sintoniza con Diego Ortiz Blanes, autor del libro 'MMA, una historia de éxito', en cuanto a que existe un concepto erróneo de estos luchadores: «En los combates hay mucha caballerosidad».

Foto 1: | Illia Topuria lucha frente Josh Emmett Foto 2: Paulo Costa pelea contra Robert Whittaker | Foto 3: Rinya Nakamura (d) pelea contra Carlos Vera Reuters

«Los combates son muy espectaculares, pasan muchas cosas impactantes en un corto periodo de tiempo, y la UFC domina el arte de la publicidad y el 'storytelling' como nadie para enganchar al espectador», apunta Laura Fernández, comentarista de Eurosport y creadora del canal de YouTube ByNilla, que señala que cuando experimentas la visualización de las MMA y pasas a ver un combate de otra cosa, «te falta acción». Para competir en MMA es necesario tener conocimientos de distintas enseñanzas. «Boxeo, kickboxing y muay thai para las partes de pelea de pie; lucha grecorromana, libre o judo para las partes de derribo, y jiu-jitsu brasileño o grappling para la lucha en el suelo», señala a este medio Inés Maesso entrenadora y analista en 'El Club de la UFC' de Eurosport.

Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Israel Adesanya O 'Nate' Diaz provocaron un boom de este deporte hace ya una década que a día de hoy se mantiene con otros nombres de referencia. El interés por los espectadores es cada vez mayor, superando incluso a contiendas de boxeo de primer nivel, y las contiendas entre los mejores peleadores son transmitidas en más de 150 países, convirtiéndose en 'trendig topic' mundial en Twitter con suma facilidad.

Estética y espectacularidad

Las redes, los nuevos formatos de consumo y una audiencia global son las fortalezas de la lucha con respecto al impacto de otros deportes. Además, en torno a los luchadores, se fabrican estrategias de márketing que los convierte en estrella entre su público. «Con una gran promoción y publicidad han conseguido llegar a todo el mundo, especialmente a través de las redes sociales», comenta Ortiz. En esta línea se sitúa Maesso, que indica que antes lo veían los más frikis, cuando en sus inicios se llamó 'Vale Tudo' y ni había categorías ni reglas establecidas. «Fue evolucionando, regulándose con restricciones para acercarse al público y a las comisiones atléticas; se introdujo el octágono donde se lucha, se exportó el producto y se le dio espectáculo a las peleas», explica la luchadora.

En EE UU, Rusia o Brasil son deportes que se ven en abierto como algo normal, mientras que en España los derechos son de Eurosport a través del pago por visión, aunque podemos ver peleas nocturnas en DAZN o Gol TV. En la primera mitad del 2022, la compañía propiedad de Warner Bros registró un crecimiento de +267% en usuarios únicos en España, con respecto a 2021, tras incorporar los deportes de contacto a su oferta de contenidos digitales.

Se trata del deporte con más crecimiento durante la década entre los años 2010 y 2020, según la consultora Nielsen Sports, y un nocaut lucrativo en el que se cuida con mimo el espectáculo, sobre todo, merced a la expansión de la Ultimate Fighting Championship, organización de las artes marciales mixtas que en Youtube y redes sociales mueve masas, especialmente entre las nuevas generaciones, que ven en esta disciplina lo más parecido a una escena de acción de cine. En 2016 la agencia de talentos WME-IMG adquirió la mayor parte de las acciones de la UFC por 3.690 millones de euros, lo que se traduce en la transferencia más cara de la historia del deporte mundial. La competición tiene un valor similar al Manchester City, según Forbes. En redes sociales es la quinta marca deportiva más seguida, solo por detrás de la NBA, el Barcelona, el Real Madrid y el Manchester United.

Los expertos señalan que la mayoría de la gente no conoce esta disciplina a fondo y, por ignorancia, muchos la denigran. «Hay quien lo ve por el show, pero no investiga las reglas y cree que vale todo. A diferencia del fútbol, es raro ver que después de un combate, los peleadores no se den un abrazo. Entrenamos entre nosotros, y cuando uno tiene que preparar un combate fuera de España, se le ayuda para crecer juntos. Es más que sangre y golpes», reflexiona Maesso, que como Alonso, apunta a la necesidad de hacer «más pedagogía, conocer el funcionamiento de este deporte y entender cómo funcionan los distintos movimientos en la jaula».

La UFC aterrizará en España

Tal es la popularidad en España, que Dana White, jefazo de la competición, ha bendecido el traerla a nuestro país para una futura velada, aprovechando el tirón de El Matador Illia Topuria, que lleva ya varios años cocinando a juego lento la posibilidad de que la UFC desembarque en en territorio español. «No importa dónde, la intención es hacer el show en los próximos 12 o 18 meses. Estamos abiertos a todo tipo de recinto», dijo el vicepresidente y director de operaciones de la UFC, Lawrence Epstein, antes del UFC 298 en el que el luchador hispanogeorgiano hizo historia.

«A Dana White le gusta que los campeones defiendan sus títulos en casa. El mercado Europeo es fuerte y en concreto el español. Para este evento es el segundo país, tras Estados Unidos, que más gente ha movido», dijo Epstein, que aseguró que la idea es «sumar a más españoles para un evento allí». Y para ello hay nombres importantes como el del asturiano Joel 'El Fenómeno' Álvarez, instalado en la élite del peso ligero -entre los 15 mejores de la categoría- y cuyo próximo combate está previsto para el sábado 2 de marzo. Su última pelea fue el pasado mes de julio ante Marc Diakiese, al que venció en el segundo asalto. También está el valenciano Daniel Bárez, que se incorporó a la mayor liga de MMA del planeta el pasado verano con derrota. España encaja, por tanto, en el ascenso de este deporte y el Santiago Bernabéu o el WiZink Center apunta como epicentro idóneo para el espectáculo.

Cada gota de sangre valió la pena.#AndNew #15 🌹 pic.twitter.com/arebKxy5KT — Ilia Topuria (@Topuriailia) February 18, 2024

Topuria, afincado en Alicante desde su adolescencia tras huir de la guerra entre Rusia y Georgia, señala además al irlandés Conor McGregor 'The Notorius', una de las leyendas de la Ultimate Fighting Championship y que lleva casi dos años sin competir, como su rival en la capital española. El luchador, que ha conquistado a un gran público a través de la cultura de internet, arrolla en podcast de éxito como el de The Wild Proyect o Nude Project y por eso es ya un habitual en espacios televisivos de primera línea como 'El Hormiguero' y 'La Resistencia', está haciendo que mucha gente se enganche a un deporte que lo tenía todo para enganchar, pero al que le faltaba un ingrediente, un atleta español. «Es el Fernando Alonso de las MMA. Lo tiene todo: está invicto en su carrera como profesional (15-0), domina el márketing, atrae a patrocinadores...», reflexiona Álvaro Colmenero, comentarista de MMA en Eurosport y creador del canal de YouTube 'KOlmenero. De la misma forma que la F-1 tenía su público, el surgimiento de la figura del asturiano lo cambió todo, y Topuria va camino de «marcar una época en el deporte español, no solo en los deportes de contacto, sino a nivel estrella de representación de España».

«Va a ser el próximo icono mundial del deporte, para ser una estrella no únicamente tienes que ser buen deportista sino que tienes que transmitir buenos valores, tener buena presencia y poder comunicarte con distintos públicos en distintos idiomas. Ilia reúne todas estas cualidades. Es el próximo 'Golden Boy' de la UFC», contó Pedro Dols, uno de sus mánagers.