Las 14 victorias de Topuria, primer español que aspira a ser campeón de la UFC

«Sé que mi victoria es inevitable. Lo voy a machacar en el primer asalto. Al que le quede la más mínima duda, que se joda. Él piensa que me falta humildad, tendría que saber que dejé el colegio a los 15 años y he noqueado a más de un maestro». Ilia Topuria, primer español en luchar por un título en el gigante de las artes marciales mixtas, lo tiene claro antes de pelea que le enfrenta al australiano Alexander Volkanovski ('The Great') por el título de campeón del mundo del peso pluma de la UFC, la Champion League de las MMA.

El luchador, de 27 años, nació en Alemania, se crió en Georgia y vive desde que era un adolescente en Alicante, donde comenzó a practicar artes marciales mixtas, una disciplina emergente dentro de los deportes de lucha, en el gimnasio Climent Club. El Matador cuenta por victoria cada uno de sus combates en su carrera como profesional (14-0) y está invicto en sus cinco peleas en la Ultimate Fighting Championship, empresa estadounidense que gestiona los combates y el espectáculo que rodea a los mejores peleadores del planeta. En Youtube y redes sociales mueve masas y es la competición que más seguidores atrae, especialmente jóvenes. De sus 14 victorias como profesional, ocho han sido por sumisión, 4 por nocaut y 2 por decisión técnica de los jueces. Francisco Javier Asprilla (1-0) Se estrenó profesionalmente en abril de 2015 - a la edad de 18 años - con una victoria ante Francisco Javier Martínez en el West Coast Warrior, la primera de sus ocho victorias - siete sumisiones y un nocaut - que le servirían para llamar a las puertas de la UFC. Al colombiano le derrotó en poco más de tres minutos, con una sumisión. Kalil Martin (2-0) Un mes después de su primer triunfo, se impuso en el Climent Club de Alicante al también español Kalil Martin, por una nueva sumisión. Su victoria más corta hasta la fecha, 1:03 gracias a un 'mataleón' (Rear Naked Choke o RNC) que es la técnica de estrangulación más famosa del Jiu jitsu brasileño. Daniel Vásquez (3-0) El 5 de julio del 2016 ganó nuevamente en la tierra alicantina a Daniel Vásquez por sumisión, en 1:50 minutos. Fue un evento de Mix Fights Events donde se pactó un peso límite de 141 libras (63,95 kilos), menor que el peso pluma. Su rival sucumbió con la misma sumisión que el anterior. Para explicarla, se trata de una llave de sumisión en la que el peleador se posiciona detrás de su oponente, rodeando el cuello con el brazo y apoyando su garganta en la cara interior del codo. Presiona hasta que tiene que palmearle. Jhon Guarin (4-0) En su cuarto combate como profesional le tocó un hueso duro. Guarin logró pasar del primer asalto, algo que no habían hecho sus anteriores oponentes. El hispanocolombiano le puso las cosas difíciles, pero a los casi tres minutos, sucumbió por un estrangulamiento crítico. Topuria se alzaba con el título de la Mix Fights Events del peso pluma. Ese 4-0 de victorias ya le dio fama y se tuvo que marchar fuera de España para hacer contactos y poder subir de nivel a organizaciones más potentes, pues lo que había hecho hasta ahora en casa había sido en otro evento de su propio gimnasio. No encontró rivales, y estuvo más de un año sin pelear oficialmente, de noviembre de 2016 a junio de 2018. Mika Hamalainen (5-0) En su debut en el peso gallo, un peso una categoría menor que la suya, se enfrentó con el finlandés Mika Hamalainen, en una dura pelea disputada en Helsinki. Le derrotó por sumisión en 3:35 minutos. Brian Bouland (6-0) Después tuvo la oportunidad de pelear por el título, también del gallo, en Cage Warriors 94 en Amberes contra el belga Brian Bouland. Ganó, pero no había dado el peso y por lo tanto no se llevó el cinturón. Su victoria por sumisión en un minuto y 39 segundos le sirvió para agrandar su palmarés y ganarse el respeto de jueces y público. Luis Gómez (7-0) En Bogotá se vivió el retorno de Ilia Topuria al peso pluma, su peso natural, y el local Luis Gómez claudicó en la que fue la primera vez que el hispanogeorgiano protagonizaba el evento de la noche. Victoria por sumisión, en 1:15. Steven Goncalves (8-0) La primera victoria por nocaut, con un puñetazo impresionante, de la carrera profesional de Ilia Topuria. Aquel combate, en noviembre de 2019, se celebró en Baréin. Esta etapa le dio una gran visibilidad, ya que se mostró a nivel internacional ante algunos grandes luchadores de MMA. Youssef Zalal (9-0) Topuria aterrizó en la UFC en el año 2020 y en unos tres años, se ganó el derecho a pelear por el cinturón de su categoría. Una progresión meteórica que sin duda le han convertido en uno de los mayores atractivos del momento en esta disciplina. Venció al marroquí Youssef Zalal, que venía con una racha de tres victorias consecutivas en UFC, por decisión unánime en octubre de 2020, una victoria, la primera en la Champions League de las artes marciales mixtas, que marcó el camino para lo que se le vendría encima. Dana White, mandamás de la competición, tomó buena nota de él, y fue el primero en felicitarle cuando se bajó del octágono. La UFC comenzaba a conocer al hispanogeorgiano. Damon Jackson (10-0) El segundo combate en la UFC, ya en el APEX de Las Vegas, demostró al mundo que Topuria con los guantes es muy difícil de ganar. Contundente KO contra Damon Jackson, un veterano curtido en mil batallas, que le dio su décima victoria profesional en dos minutos y medio. Ilia Topuria tan solo tenía 23 años cuando consiguió el respeto y la admiración de todos el universo de las artes marciales. Mostró que su estilo daría mucho que hablar. «En el segundo combate he demostrado que mejor que no me den tanto tiempo para prepararme porque si no los reviento a todos», dijo tras la pelea. Ryan Hall (11-0) Una concatenación de golpes certeros permitió a Ilia Topuria imponerse a Ryan Hall, ante el que cumplió su palabra noquearle a falta de 13 segundos para el final del primer round. Dana White ya tenía bien ubicado al hispanogeorgiano en estos momentos, a mediados de 2021. «Era lo que esperaba desde el principio. Debía mantenerme calmado, sin entrar en su juego y poco a poco ir aumentando el ritmo para lograr el KO. Me siento bendecido. Cuando empecé en MMA en España poca gente las conocía y ahora estoy en el mayor estadio de este deporte, ganando por KO el mismo día que pelea la mayor estrella mundial», apuntó feliz Topuria. Los focos le apuntaban. 11-0 y diez finalizados. Jai Herbert (12-0) En su triunfo número 12, el español, en su primera incursión en los ligeros, volvió a ganar por golpes, esta vez a Jai Hebert, que le sacaba 20 centímetros de ventaja y que le complicó la existencia tirándole al suelo con una gran patada. En el segundo round, el peleador hispanogeorgiano conectó en un intercambio un gancho al hígado seguido de una derecha a la cabeza que tumbaron al inglés. Dejó a su rival seco en el O2 Arena de Londres. Bryce Mitchell (13-0) La segunda actuación de la noche fue contra Bryce Mitchell, otro talento emergente que llegaba con un 15-1 en aquel momento, y que vivió cómo el peleador afincado en Alicante le dejaba sin victoria por un estrangulamiento. La victoria le abrió las puertas del Top 10 de la UFC, y reclamó ya en estos momentos ser contendiente por el título. «Hablo fuera y mis resultados son los que justifican todo dentro de la jaula», dijo tras pasar como un huracán sobre el estadounidense, que terminó con la cara repleta de sangre por una hemorragia nasal. «Llevad la UFC a España. A Madrid», sentenció. Josh Emmett (14-0 El único combate de 2023 y el que le valió la confirmación por parte de Dana White de que iba a poder pelear por el título. Josh Emmett, que aparecía con un récord de 18-3, sucumbió por decisión unánime de los jueces tras cinco asaltos. El Matador quiso noquear al estadounidense, que resistió los cinco asaltos a pesar de la somanta de golpes que le estaba propinando el 'alicantino', sobre todo en el cuarto round cuando logró tirarlo al suelo en varias ocasiones. La cara de Emmet, un auténtico guerrero del octógono, era fiel reflejo del castigo que estaba recibiendo por parte de Topuria, que con la victoria, por decisión unánime, situaba a España en la élite de la UFC y reforzaba su candidatura al título de campeón del mundo. Así, en apenas tres años desde su debut en la UFC, Topuria se metía entre los tres mejores del ranking de Peso Pluma, y se ganaba el derecho a pelear contra Alexander Volkanovski. «Nadie pude igualar el nivel que tengo en la jaula», dijo tras el combate el luchador.