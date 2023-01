Sarmiento: «Agradezco a la UD este detalle e intentaré disfrutar al máximo del momento»

El mejor jugador de balonmano canario de la historia será protagonista este domingo en los prolegómenos del primer partido del año de la UD. Dani Sarmiento, que acaba de poner el punto y final a su laureada carrera, tendrá un merecido homenaje por parte del club y de la afición que acuda al estadio, realizando el saque de honor antes de la cita frente al Racing, y él se lo ha tomado con la satisfacción propia de la ocasión. «Intentaré disfrutar al máximo del momento», reconoce Sarmiento, que está en su tierra natal con motivo de las fiestas navideñas, motivo que ha posibilitado este tributo.

«Ha sido un detalle de la UD que ya llevaban tiempo diciéndome para hacerlo y lo hemos concretado ahora. No pudo ser a principio de temporada porque tuve que irme a Polonia a jugar y, por fin, llegó el día. Estoy muy contento y agradecido a la UD. Siempre me he sentido muy querido y apoyado en Gran Canaria pese a estar jugando fuera casi toda mi vida y será una oportunidad para volverlo a sentir», dice.

Tras formarse en el Juventud Las Palmas, debutar en la máxima categoría con el Gáldar y emigrar al Almería, le ficharía el Barcelona, donde llenó su vitrina de títulos al conquistar 2 Champions, 6 Ligas Asobal, 4 Copas del Rey, 5 Copas Asobal y 4 Supercopas de España. Además ha sido un habitual en los grandes campeonatos con los 'Hispanos', logrando 1 Mundial (2013), 2 Europeos (2019 y 2020), una plata en el campeonato de Europa 2022 y un bronce en el Mundial 2021, en los JJOO 2021 y en el Europeo 2014. Hizo historia con el equipo nacional dentro de una generación irrepetible.

A nivel individual, cuenta con galardones como el de 'Mejor Jugador' de la Liga Asobal 2008-09 y el de 'Mejor Central' de la 2007-08 y 2008-09. Su última etapa, la más reciente y que ha antecedido a su retiro, la vivió en el Wisla Plock de Polonia tras su paso por el Saint Raphael francés.

En 2019 le fue concedido el título de Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, por decisión adoptada en el Ayuntamiento, el premio Roque Nublo, que concede el Cabildo grancanario y, además, la Medalla de Oro de Canarias, que, en nombre suyo, recogió su padre en una gala del Día de Canarias.

«En Polonia he vivido mi último baile, como se dice ahora, para despedirme de la Champions. Ha sido una experiencia bonita de tres meses echando una mano al equipo y ahora quiero formarme como entrenador y ver los proyectos que se me pueden abrir», reconoce. Por lo pronto, mañana añadirá una nueva ovación a todas las acumuladas.