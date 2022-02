Rusia sigue perdiendo torneos y campeonatos

Primero fue la final de la Liga de Campeones de fútbol, prevista inicialmente para el 28 de mayo en San Petersburgo y desplazada finalmente al estadio francés de Saint-Denis. Luego le llegó el turno al Gran Premio de Fórmula 1 que debía acoger Sochi entre el 23 y el 25 de septiembre. Y en las últimas horas una cascada de pruebas programadas en Rusia que han saltado por los aires como consecuencia de la invasión de Ucrania.

La federación australiana de natación anunció que sus deportistas no acudirán a los Mundiales en piscina corta agendados para diciembre de este año en Kazan, la octava ciudad más poblada de Rusia, y solicitó a la Federación Internacional de Natación (FINA) que busque otros «lugares alternativos» que permitan albergar «con seguridad» la cita, según esgrime el comunicado firmado por su presidente, Eugenie Buckley.

Tras transmitir su condena por las belicosas acciones del régimen de Vladímir Putin y expresar su consternación por los acontecimientos que se desarrollan en Ucrania, la federación del país oceánico incide en que sus deportistas no acudirán a Kazan, localidad que de momento ha visto cómo se caían del calendario los Mundiales júnior que iban a celebrarse en agosto. La FINA ha acordado que Rusia no acoja pruebas en el futuro si persiste la invasión de Ucrania, aunque todavía no ha cancelado los Mundiales en piscina corta.

Kárate, bádminton...

Por su parte, Moscú ha visto suprimido el evento de la Premier League de Kárate previsto del 7 al 9 de octubre del presente año. Una cita que será reprogramada en otro emplazamiento que se dará a conocer en breve. «La Federación Mundial quiere expresar su esperanza de un rápido restablecimiento de la paz, la normalidad y la estabilidad en el este de Europa y en el mundo. Con la protección de todos los karatecas en el centro, la WFK continuará haciendo todo para asegurar las mejores condiciones para los atletas en todos sus eventos», señaló el máximo organismo rector de este deporte que, como otros, se ha hecho eco del llamamiento del Comité Olímpico Internacional (COI) para imponer un embargo deportivo a Rusia.

También la Federación Internacional de Bádminton (BWF) ha suprimido los torneos que estaban previstos en Rusia y Bielorrusia, país aliado de Vladímir Putin en su ofensiva contra Ucrania, vetando además las banderas y los himnos de ambos estados en todas las citas que organice. «La BWF continuará monitorizando la situación de cerca y consultará proactivamente a los socios del movimiento deportivo internacional otras opciones para adoptar medidas contra los gobiernos de Rusia y Bielorrusia», comunicó en una nota.

Mientras tanto, deportistas ucranianos han remitido una carta abierta al presidente del COI, Thomas Bach, y al presidente del CPI, Andrew Parsons, solicitando que se suspendan los Comités Olímpicos y Paralímpicos Nacionales de Rusia y Bielorrusia, al considerar que «la invasión de Rusia a Ucrania, con el apoyo de Bielorrusia, es una clara violación de las Cartas Olímpicas y Paralímpicas».