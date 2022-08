Renan bendice el clima que reina en el nuevo Guaguas

El colocador brasileño del CV Guaguas Paulo Renan es otro de los jugadores que afronta esta nueva etapa del club insular con muchas ganas y con las pilas cargadas. Su veteranía y su experiencia hacen de él un elemento clave para este nuevo Guaguas que continúa trabajando para comenzar la campaña 2022/23 de la mejor forma

Así analizó el inicio de los entrenamientos: «Estoy sintiendo un clima muy bueno entre los jugadores, con el staff, y siento un espíritu de compromiso. Es verdad que solamente son dos semanas, pero siento que las cosas van a salir bien. Empezamos duro, al estilo Guaguas, como siempre. Creo que el buen clima en el equipo va a ser lo decisivo a diferencia del año pasado, como lo fue en nuestro primer año. Hemos pasado momentos difíciles por el tema de la pandemia. Ahora ya no tenemos pandemia, pero el año pasado no fue muy bueno. Ahora he empezado a sentir un espíritu diferente desde dentro y creo que podemos conseguir todos los retos del año«.

Renan no renuncia a nada en este nuevo periplo del equipo entrenado por Sergio Miguel Camarero: «Es verdad que esta temporada es muy ilusionante. Cuando estás aquí tienes que estar ilusionado por ganar todo. Ese espíritu de competitividad y de garra es algo que se va a enseñar a los nuevos jugadores, y los que estamos aquí desde hace años vamos a coger de la mano a los nuevos, a los más jóvenes para enseñarles el camino correcto para ganar los títulos. Poco a poco, el espíritu del Guaguas va a estar en todos los jugadores«.