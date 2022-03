«Quiero que se vea al Aramis de siempre, agresivo y con iniciativa»

En plena cuenta atrás para su reaparición en el ring, luego de tres años de parón, Aramis Torres, boxeador profesional y, hasta la irrupción de la pandemia, una de las grandes esperanzas del pugilismo canario, vuelve a acaparar los focos.El próximo domingo estará de nuevo sobre un cuadrilátero y dispuesto a ser el que fue. «Ha sido demasiado tiempo trabajando en silencio y superando muchas incertidumbres. Llegó la hora de volver a disfrutar de lo que más me gusta», proclama en estos días especiales, los que anteceden al momento que monopoliza sus sueños.

-¿Cómo lleva la espera? ¿Teme que la inactividad se convierta en un enemigo añadido?

-La espera la llevo de la mejor manera, con ilusión, muy centrado en lo que tengo que hacer hasta el día de la pelea y consciente de la responsabilidad que tengo. Para nada pienso que la falta de ritmo de competición me pueda perjudicar porque no he parado de entrenar y a un nivel altísimo junto a Jerobe Santana, que ha hecho un trabajo magnífico para que me encuentre ahora con muy buenas sensaciones.

-¿Se verá al Aramis de siempre, a ese boxeador incisivo y con iniciativa?

-Eso pretendo. Quiero ser agresivo porque es mi manera de pelear. Teniendo cabeza y sabiendo elegir el momento para lanzar las manos. Pero sí, no sé salir a esperar, a ver qué pasa. Me gusta sentirme protagonista, dominar el ring y tratar de llevar la iniciativa para que la gente pueda disfrutar. Y, por supuesto, para llevarme la victoria.

-Será su undécima pelea profesional. ¿Hasta qué punto debe controlar la ansiedad por sus deseos de ganar y agradar?

-He estado en la misma situación cuarenta veces entre mi etapa de amateur y ahora como profesional. Es cierto que no con tanto tiempo de parón, pero sí conozco todo lo que hay que hacer y lo que no. No creo que aparezca la ansiedad porque, repito, he trabajado a fondo cada aspecto de los que debo manejar. Realmente lo que pienso es desarrollar mi boxeo según el plan que nos hemos marcado Jerobe y yo. Siempre dije que las peleas se ganan en el gimnasio. Si trabajas bien y sabes ejecutar lo que tienes asimilado, las opciones serán mayores.

-¿Qué sabe de Alejandro Torres, su adversario en la velada del domingo en el Juan Beltrán Sierra?

-Tiene mucha experiencia y ha podido pelear en los últimos meses, viene con más rodaje que yo. Pero yo suelo centrarme en mí mismo, en lo que debo hacer. Respeto al rival, pero prefiero emplear mi tiempo y esfuerzos en planificar la pelea con mi entrenador y mirando por mis cualidades.

-Es una pelea sin títulos en juego pero que asume con presión...

-Como hice en todas mis peleas anteriores. Siempre quiero ganar. Desde la última pelea que tuve, en marzo de 2019, ha trabajado con mucha disciplina y sacrifico pensando en volver y en aspirar a todo. Por eso quiero salir victorioso de este día. Necesito recuperar sensaciones y ganar desde el primer momento. El camino para objetivos importantes pasa por el día a día, por peleas como la del domingo.

-¿Qué mensaje manda a esa afición con la que siempre ha conectado?

-Me han dicho que el ritmo de venta de entradas va muy bien y va a ser algo muy bonito que los chicos amateurs que están en el cartel como yo podamos sentir que estamos en casa, que peleamos ante nuestra gente. Mi ilusión es levantar al público de los asientos, premiarles con un buen espectáculo. Me motiva mucho devolverles el apoyo que siempre me han dado. Mi mensaje es que el domingo, desde las 10.30 horas, todo el mundo tiene que estar en el Juan Beltrán Sierra. Seguro que va a ser así.