Aramis Torres vuelve al ring tres años después y va «a por todas» boxeo El púgil grancanario no pelea desde 2019. El 13 de marzo, en el Juan Beltrán Sierra, reaparece con el desafío de relanzar su carrera

Tres años después de su última vez en el ring, tras perder en marzo de 2019 en Angers (Francia) ante Georges Ory en la lucha por el cinturón del Campeonato de Europa EBU del peso gallo, el púgil grancanario Aramis Torres regresa al boxeo. Su condición de profesional y un entrenamiento riguroso y metódico, ahora bajo la batuta de Jerobe Santana.

Será el próximo 13 de marzo, en el pabellón Juan Beltrán Sierra, y ante el tinerfeño Alejandro Torres y en una velada de carácter matutino, con inicio a las 10.30 horas, enla que, además de esta pelea, se disputarán los combates clasificatorios para el Campeonato de Canarias.

«Estoy muy ilusionado, con ganas de dar espectáculo y que la gente se divierta. Tengo unas sensaciones muy buenas y la motivación no puede ser mayor. El rival no lo va a poner fácil, pero siempre me han gustado los retos. Voy a por todas y quiero que sea el comienzo. Trabajo muy duro para que con el tiempo llegue la oportunidad de aspirar a títulos como ya hice antes«, destaca Aramis.

Su entrenador no tiene dudas acerca de su capacidad: «Conozco a Aramis de toda la vida. Sé cómo trabaja, cómo vive el boxeo, su manera de entregarse. Encima, ya es profesional. Se cuida siempre y noto que se quiere comer el mundo. Condiciones tiene de sobra y el volver a competir en el peso mosca le vendrá muy bien«.

Entradas ya la venta

Organizada por la promotora JMA Plus Premier Boxing Canarias, la velada vive su cuenta atrás y la organización ya ha puesto a disposición de los interesados las entradas, a la venta en Energy Nutrition Las Palmas (C/ Tomás Morales, 87) , Bushido Sport (Avda. de Escaleritas, 30) y gimnasios participantes.

