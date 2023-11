«Fue una planificación perfecta y la afición me dio fuerza y motivación»

El flamante nuevo campeón del EBU Silver del peso mosca, Samuel Carmona (Las Palmas de Gran Canaria, 1996), vivió la resaca de su éxito entre llamadas de felicitación y unas merecidas horas extra de descanso.

«Todo fue de una intensidad brutal y caí en la cama muerto«, se justificaba el estilista de La Isleta al amanecer, bien entrada la mañana, en su primer día con el cinturón continental. La conquista de este título le permite propulsar su carrera, toda vez que le proyecta para el Europeo absoluto, que ya en su día conquistaran Pedro Miranda o Ferino V.

Hambriento de más gloria, con el pedigrí olímpico que siempre le acompaña, Carmona mira al frente con la convicción de que «vienen muchas cosas buenas en camino».

-¿Cómo le sienta el traje de campeón del EBU Silver?

-Estoy contento, feliz, satisfecho del trabajo realizado y orgulloso de todo lo que viví en esta velada. Estoy asimilando todo pero con sentimientos muy bonitos.

-Ya tiene un palmarés notable a sus espaldas. ¿En qué posición sitúa este cinturón?

-Todos los triunfos y títulos son especiales porque detrás hay entrenamientos, sacrificio y esfuerzo. Por eso lo disfruto como debo hacerlo sin compararlo con otros logros que he conseguido. Ganar el EBU Silver era mi gran objetivo ahora porque eso me va a permitir ir a por el Europeo absoluto y para eso voy a trabajar a partir de ahora.

-Fue dominador de la pelea ante Aramis Torres de principio a fin. ¿Preveía un duelo así, con la iniciativa siempre de su parte?

-Carlos Formento hizo una planificación perfecta de todo y yo seguí sus instrucciones. No quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero sabía que iba a ganar. No tenía duda. Pero debía poner en práctica todo lo que habíamos hablado y me concentré para no salirme de esa estrategia. Aramis es un boxeador increíble, tuve que darlo todo. Pero la pelea salió como queríamos que saliera. Ni cuando se fue la luz, en un momento en el que estaba a punto de tumbar a Aramis, me desconcentré. Tampoco me afectó que, al principio, no me permitieran sacar a la esquina a un cantante amigo mío que quería que estuviese ahí presente. Fueron circunstancias puntuales que no me desviaron de la victoria.

-Volvía a pelear en casa. Y en un Arena con 4.000 espectadores.

-Hacía muchísimo tiempo que no peleaba en Gran Canaria y fue impresionante lo que viví. Una velada increíble, con un gran ambiente. Se demostró, además, el buen momento de nuestro boxeo, con gente de la tierra que tiene mucha calidad. Y la afición apoyó en todo momento y me dio muchísima fuerza y motivación. Quiero felicitar al consejero de Deportes, Aridany Romero, y al Cabildo de Gran Canaria por habernos permitido a todos disfrutar de una noche tan especial para nuestro deporte.

-¿Y ahora?

-Quiero seguir peleando y mi mánager trabaja para que en diciembre pueda salirme algo. Y, de fondo, el Europeo, que me encantaría que se pudiese disputar aquí. Seguro que si hay opciones, Aridany Romero me va a brindar todo el apoyo posible para que así sea. Descansaré unos días pero voy a mantener mi programa de entrenamientos porque esto no para.