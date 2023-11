Samuel Carmona se corona en el Gran Canaria Arena

El Gran Canaria Arena, este viernes vestido de gala para la ocasión, aforo completo con más de 4.000 espectadores según el recuento oficial, coronó a Samuel Carmona como campeón del EBU Silver del peso mosca, cinturón continental que eleva el prestigio y proyección del boxeador isletero olímpico en Río 2016 y que se apuntó, a los puntos, una pelea histórica ante Aramis Torres. Ambos respondieron a las expectativas protagonizando un combate de alternativas, muy táctico como preveían, y que se definió por pequeños detalles. En la grada, el público vibró con la exhibición de los dos púgiles de la tierra en una velada estelar con el mejor colofón posible.

Carmona supo gestionar a la perfección su condición de favorito y mostró credenciales de principio a fin, sin alterarse, incluso, cuando una pequeña incidencia técnica obligó a parar durante unos instantes al faltar la iluminación y justo cuando arrinconaba a Aramis, que besó la lona en ese instante y se vio beneficiado por este paréntesis inusual. La unanimidad en el dictamen de los jueces, tras los doce asaltos pertinentes, acredita que el cetro del isletero se ajusta a lo que se vio sobre el ring. Y el gesto de deportividad y respeto entre vencedor y vencido añadió emotividad y valor a su disputa.

Dominador en los espacios y esfuerzos, y sobreponiéndose a puntuales rebeliones del oponente, Samuel Carmona recuperó su mejor versión en su regreso a casa y mereció con honores un título que aumenta su palmarés y le proyecta con renovadas fuerzas para el futuro. Los últimos tiempos le obligaban a no fallar, luego de su derrota en diciembre pasado en Estados Unidos y un 2023 casi en blanco, y ahí emergió El Patriarca a ojos de todos y constatando que, a sus 27 años, está a tiempo de seguir labrando una carrera de laureles.

«Dedico esta victoria a mi familia y a todos los que siempre han creído en mí. Había preparado esta pelea con el objetivo de ganarla y no quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a Aramis, al que deseo muchos éxitos por ser un gran compañero y un excelente boxeador. Soy muy feliz de poder ostentar este cinturón. Ha sido muy especial por lo que me ha costado lograrlo y por hacerlo con el apoyo increíble de la afición. Una noche para no olvidar«, declaraba, orgulloso y emocionado, el pupilo de Carlos Formento tras su gesta.

Davinia, Nano y Alcorac cumplen

En el resto de peleas que conformaron el cartel de lujo diseñado por la promotora Premier Boxing Intercanarias destacaron los triunfos, en categoría profesional, de Davinia Pérez a los puntos, en su pulso femenino ante Sheila García, Nano Santana frente a Stefan Nicolae, y de Alcorac Caballero, que pudo con Ayoub Zakari. Tres resultados de enorme mérito para los representantes grancanarios a los que no se pudo unir en la corriente ganadora Marcos Ortega, quien cayó por ko en su pleito con Carlos Mena. Fran Valdivia y John Dickson, que también concitaban interés, saldaron sus respectivos duelos con nulos que deslucieron, en parte, sus esfuerzos.