Pol Núñez, campeón masculino de la Copa de España de Ilca 4 vela El regatista del RCNGC gana el oro en las dos categorías masculinas y su compañera de club Patricia Caballero la medalla de plata en sub 16 femenina

El regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria Pol Núñez se ha proclamado campeón masculino en la Copa de España de la clase Ilca 4 que concluyó este domingo en Cambrils (Tarragona) con la participación de 132 regatistas de distintas comunidades autónomas.

Nuñez ha ganado la medalla de oro en las dos categorías masculinas (sub 18 y sub 16) y su compañera de club la regatista Patricia Caballero logra la de plata en sub 16 femenina.

13 regatistas canarios procedentes de 5 clubes náuticos de las islas de Gran Canaria y Tenerife han participado en esta Copa de España, 7 de ellos lograron clasificarse en el grupo Oro para la jornada final de este domingo que, sin embargo, quedó en blanco por ausencia de viento.

Pol Núñez termina su participación con 28 puntos, a 3 de la ganadora absoluta, la regatista Irene de Tomás, del Real Club Náutico de Valencia, tras la celebración de 6 mangas. Con un 9, 1, (27), 14, 3, 1, el regatista grancanario se corona en Cambrils.

Con las victorias de Nuñez y la plata de Caballero de este fin de semana, el equipo del Real Club Náutico de Gran Canaria de la clase Ilca cierra un mes redondo que empezó con las medallas de oro de Martina Reino (absoluta y femenina) y de Viktor Chavdanov (masculino) en la Copa de España de Ilca 6 en la Ría de Vigo y el bronce sub 21 de Samuel Beneyto en la Copa de España de Ilca 7, en Altea (Alicante).

La representación canaria en Cambrils ha estado formada por: Pol Nuñez, Jaime Abella, Jorge Sosa, Patricia Caballero y Claudio Cruijtzer del Real Club Náutico de Gran Canaria; Fernando Cebrián, Jacobo Pons, Rodrigo Dávara y Laura Benítez, del Real Club Náutico de Tenerife; Giovanni Cabrera e Irene Tamayo de Actividades Náuticas de Tenerife; Alonso Péres, del Club Deportivo Código Cero y Gabriela Barreto, del Club de Mar Radazul.