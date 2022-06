Llamamiento de auxilio para salvar la Federación Canaria

El presidente de la gestora de la Federación Canaria de Lucha Canaria , José Antonio Caballero, tras casi dos meses en el cargo, sigue empeñado en encontrar soluciones a los problemas financieros que se ha heredado, pero sin entrar en polémicas con nadie. Con ese tono conciliador del que ha sido siempre un currante en el ámbito directivo, da a conocer la realidad de una compleja situación.

«El Gobierno de Canarias me llamó y yo siempre por la lucha canaria estaré, aunque también dije que si había otra persona que se hiciera responsable, que la nombraran porque yo estuve en la Junta de Gobierno anterior y podían pensar que buscaba un cargo. Si eso fuera así, me hubiera quedado en Gran Canaria». Así habla de cómo había llegado a la gestora.

Deja claro que no tiene nada que ver con las dimisiones de sus compañeros de la junta anterior. « Dicen que yo convencí los directivos para que dimitieran y eso no es así. Dimitieron siete directivos y un suplente. Después que yo me fui, lo hicieron Jorge Pulido, el coronel y Pedro de Fuerteventura, el suplente. Ahí están todos para que pregunten. Ellos más bien me informaban que se querían ir. Intenté que se quedaran hasta que comenzara la competición, pero ya no aguantaban más».

Y no busca confrontación por su marcha de la junta directiva anterior: «Caballero se marchó de la Federación porque yo tengo otra manera de hacer las cosas, soy de delegar más. No quiere decir que la mía sea la válida, pero esto lo hago porque me gusta y si no se puede avanzar, según mi opinión, me quedo en mi casa».

El panorama que se ha encontrado no puede ser más preocupante, a juzgar por los detalles económicos que facilita: «Teníamos una deuda de una subvención que se había concedido de 25.000 euros para comprar ordenadores y muebles, de cuando estaba en la Federación Regional, pero no se compraron porque decía que no había donde ponerlos y ahora hay que devolver 26.200 euros ante del 20 de junio, pero la acabamos de hacer. En la cuenta general había unos 103.000 euros y 18.000 euros en la de la mutualidad. El problema es que además de los 25.000 acabados de devolver, había una subvención de 130.000 euros y de ahí se cobraron un embargo de 69.392 que venía del Supremo y tenemos que buscar eso dinero con dinero privado porque con dinero público no se puede pagar deudas«.

«Además, había otra subvención de 145.000 euros y hay que devolver 89.000 porque no se ejecutó y el gasto solo se podía hacer en realización de eventos, cursos de formación y actuaciones que no sean competitivas. También valía para llevar la digitalización de la federación de lucha, mejorar la web, digitalizar sus servicios. La subvención se cobró el 28 de diciembre, pero me comentan que ya se sabía que iba a llegar a final de ese mes. Si yo hubiera sido el responsable, hubiéramos hablado para que realizaran la página web, hacer los temarios de los cursos y se podían haber invertido esos 89.000 euros en estas acciones o la digitalización. No se hizo, pero se podía haber dicho a las empresas que preparen las facturas y desde que entrara el dinero se hace la transferencia. Ahora hay que devolver esos 89.000 euros, más los 69.000 del embargo, mas los 26.200, estos ya pagados. De la Mutua, el recibo para agosto se debe 70.000 euros. El problema es que el Gobierno dio 130.000 euros de ayuda para las licencias. Si hay 2200 licencias a 80 euros son unos 176.000 euros, más los 130.000 hacen unos 306.000 euros y la póliza vale 270.000 euros por un incremento de licencias, por lo que debería haber sobrado unos 24.000 euros».