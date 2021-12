Alexis Morales se une al goteo de dimisiones en la Regional: «Me voy por el presidente»

La noticia que publicaba este periódico el pasado miércoles ha sido una bomba de relojería en el mundillo del deporte vernáculo y un auténtico terremoto, a pesar que el presidente de la Federación Regional, Francisco Rivero siga en su mundo y, en declaraciones a la Televisión Canaria, mantiene que «no hay crisis». Mientras eso ocurre, otro miembro de su Junta presenta su dimisión, y ya van cuatro, por discrepancias en su gestión. Se trata del lanzaroteño Alexis Morales, que ha declarado a CANARIAS7 los motivos. «Me voy por las mismas causas que Dámaso. Con este presidente no se puede trabajar. Entré con toda la ilusión del mundo en la Junta Directiva, con ganas de trabajar por la lucha y encima iba hacer lo que se me da bien, que es organizar eventos o luchadas. He aguantado más de la cuenta y estoy arrepentido de no haberme ido antes. Ya le dije que no iba a estar solo para levantar la nano en las reuniones o de florero. Me he ganado mi prestigio en la lucha, donde he sido luchador, presidente de club durante 12 años y no voy permitir que este presidente lo estropee», dijo Morales.

Con esta baja, está a tres de cesar en su mandato y que la Dirección General de Deportes, convoque una Gestora, porque se da por hecho en los mentideros luchísticos que en los próximos días o pocas semanas seguirán abandonando más directivos hasta que se le obligue a cesar.

Dos bandos posicionados

En este apartado de la posible nueva Gestora, ya se han posicionado dos bandos entre las personas influyentes del vernáculo deporte. Por un lado, hay uno que desde Tenerife apoya a que sea el expresidente Juan Ramon Marcelino el que la lidere y por el otro bando, que sea el actual vicepresidente, si llegase a dimitir, José Antonio Caballero, que sigue perteneciendo a la Junta Directiva. Estos movimientos entre bambalinas, están al margen de ambas personas que nada saben, pero son las dos más idóneas que el mundo de la lucha ve para ese cargo provisional, aunque la decisión final será de la Dirección General de Deportes, siempre y cuando dimitan tres directivos más, lo que harían ser siete de la lista original y eso marcaría el cese, tal como indican los Estatutos de la Federación

Réplica de Vidal Martín

El extesorero de la Federación Canaria, Vidal Martín, que dimitió en las primeras semanas de haber jurado su cargo, no está de acuerdo, vía Facebook, con lo publicado en este periódico el pasado miércoles y pide derecho a réplica: «La realidad de mi dimisión fue la siguiente: no se daban las circunstancias económicas ni personales para seguir asumiendo mi responsabilidad como Tesorero en la Junta de Gobierno.Y en su momento haré pública mi carta en la que comunicaba mi renuncia para ratificar lo anterior»

«Por otra parte, y de mayor gravedad si cabe, dicen que yo no estaba de acuerdo con unas comisiones a repartir ante la posible inversión de 300.000 euros por parte de un patrocinador. Es totalmente falso. Jamás se habló en mi presencia de tales comisiones ni de dicha cantidad», añadió.

Vidal Martín dimitía fundamentalmente porque no estaba de acuerdo con las comisiones que se iban a pagar por traer publicidad a la Federación, que eran del 30% y que eso no se podía hacer o contabilizar. Oficialmente dimitía «porque no se daban las circunstancias personales y económicas para seguir» a las primeras de cambio, sin más explicaciones, lo que hace que pensar que algo ocurrió de repente, para dar la espantada y entendemos que ver la historia publicada en un periódico no gusta.

Una cosa es decir en carta, un motivo genérico para marcharse y otra la realidad que hay detrás y que se ha confirmado, pero que todavía no ha aclarado en su totalidad.

Quizás entre los motivos económicos pueda estar la no concesión de una tarjeta o fondo para las comidas que debía realizar, tanto él como otros miembros, relacionadas con la Federación y posibles patrocinadores u otras personas que tuvieran que ver con la lucha.