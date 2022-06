Lionel Medina, entre los 24 mejores del mundo en Brasil

Lionel Medina terminó este domingo entre los 24 primeros mejorws de la prueba del circuito mundial Itacoatiara Pro que se está disputando en Brasil y el próximo martes volverá a competir en busca de seguir mejorando su ránking. El grancanario está brillando con luz propia en el litoral sudamericano y confirmando, además, su buen estado de forma.

Con condiciones meteorlógicas extremas y olas que alcanzaron los 10 pies, Lionel cumplió en una ronda que no era eliminatoria si bien sabe que ahora viene un cruce en el que está obligado a dar lo mejor que tiene: una ronda con tres integrantes en la que solo pasan los dos mejores.

« Me he visto bastante bien a todos los niveles y, mentalmente, encaro lo que queda de esta prueba con mucha confianza después de todo lo que he hecho en el agua«, significó desde Brasil.

Como muestra de su buen hacer hay que significar que estuvo rivalizando con el hawaiano Tanner McDaniel, actual número dos del ránking mundial, por la primera plaza, un indicativo de que va a por todas pese al enorme nivel que se cita en Brasil.