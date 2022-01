La consagración imparable de Lionel Medina, que va «a por todo» en 2022

De hacer sus pinitos en el agua de su barrio marinero de San Cristóbal, a ser señalado como uno de los mejores especialistas de bodyboard del panorama internacional. Cierto que ya presentó sus credenciales en el Fronton King de Gáldar y que lleva años entre los mejores, pero el cierre de 2021 de Lionel Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 1999) ha terminado por tirar la puerta abajo a la hora de proyectarle a escala mundial. Tal ha sido su rendimiento que, sin perder la humildad que le caracteriza, no duda en avanzar que arranca 2022 con la idea de «ir a por todo». Razones le sobran, atendiendo a los éxitos recientes que le respaldan. Primero, fue invitado a la Annaëlle Challenge celebrada en Francia a comienzos de diciembre, evento de la IBC World Tour y en el que se retaron 16 de los mejores riders del planeta. Lionel se metió en la gran final y terminó con un brillantísimo tercer puesto. Para coronar el cierre del año, la semana pasada se alzó campeón del Quemao Class que tuvo lugar en Lanzarote, éxito que él mismo se encargó de resaltar por la complejidad que supuso y la competencia que tuvo que superar.

«No pensaba ni en pasar la primera manga. De hecho, mi primera intención era disfrutar de la experiencia, probar una ola muy compleja, muy 'tubera' como decimos nosotros al referirnos a lo hueca que es. No tenía ni idea de cómo leerla. Pero me empecé a ver bien y todo acompañó. Me sentí realmente feliz al ver que era el mejor de mi categoría porque el nivel de todos fue impresionante. Por eso lo celebré con muchas ganas», reconoce.

Este nuevo éxito en su incipiente carrera le coloca en un escaparate envidiable para lo que viene en camino, con un calendario en el que el circuito mundial copa todos sus sueños. «Hay pruebas en Chile, Perú, Brasil, Portugal... Y, claro que sí, quiero estar en todas. Mientras mantenga el apoyo de los patrocinadores no pienso perderme ninguna cita. Creo que me espera un año intenso, de emociones fuertes en el agua y lo que quiero es continuar creciendo y mejorando», reconoce lleno de expectativas y con el impulso sustancial que ha cogido recientemente a la luz de sus últimas conquistas.

Lionel admite que, cuando sale de Canarias, parte con una ventaja que no tienen sus rivales de otras ciudades y países: el diferencial de poder entrenarse todo el año y «con condiciones excelentes» en su propia casa.

«En Canarias, da igual Gran Canaria o Lanzarote, por mencionar las islas más recientes en las que he practicado, tenemos las mejores olas del mundo. Lo digo con conocimiento de causa. Nada que envidiar a Hawái o Portugal. Y, encima, disponemos de una meteorología fantástica, que es algo exclusivo. El agua aquí siempre está caliente en comparación a otros sitios en los que es imposible tocar una playa ahora. Por eso me siento un privilegiado. Y se nota cuando vas a una prueba el tener más regularidad en los entrenamientos además de estar habituado a una calidad en las olas, como las de nuestras islas, que te obliga a dar lo mejor que llevas dentro. Sin duda que me viene de lujo cuando acudo a pruebas con gente que no es de Canarias», detalla.

Admite que su buen posicionamiento en el ránking le permite «estar cumpliendo un sueño» como es el de dedicarse a su gran pasión. Pero el bodyboard, de momento, no le da para comer y Lionel Medina también invierte tiempo en formarse para hacerse camino en la vida: tras terminar un ciclo de Acondicionamiento Físico y darse un pequeño respiro, está a punto de comenzar sus estudios universitarios.