Kalem Formento: «Me motiva que digan que soy el futuro del boxeo en Canarias»

[Estudia 4º de la ESO pero, sin descuidar los libros, no se corta en soñar lo grande. «Quiero ser campeón del mundo», suelta con un atrevimiento adolescente. Lejos de sonar a utopía, Kalem Formento (Las Palmas de Gran Canaria, 2006) ha comenzado a hacerse un nombre en el panorama pugilístico pese a su precocidad, personificando una de las irrupciones más aplaudidas y esperanzadoras. Le han bastado cuatro peleas para llamar a la atención de los críticos y entendidos. Desde el sector especializado, la conclusión es unánime: lo tiene todo para cumplir sus sueños. El próximo viernes, en la velada Boxea Canarias que se celebrará en el pabellón Juan Beltrán, monopolizará la atención.

– ¿Cuánto tiempo lleva practicando boxeo?

–Desde que era un niño he estado en el boxeo, aunque desde hace un año, que empecé a entrenar con mi padre, se puede decir que me lo he tomado más en serio. Antes viví de Canarias un tiempo fuera y siempre me interesó, pero sin el trabajo e implicación que llevo en los últimos meses.

–Son evidentes sus progresos en el ring desde que arrancó su carrera amateur. ¿Qué rasgo es el que más le define?

–Ante todo creo que he podido hacer mi boxeo por la tranquilidad y serenidad que he ido adquiriendo con el paso del tiempo. Al principio era normal que tuviera nervios, que pudiera precipitarme en la toma de decisiones. Eso es algo que he ido corrigiendo. Me noto mucho mejor y eso creo que es lo que define mi estilo, el saber dominar los tiempos, esperar mi momento.

–Ese boxeo inteligente y de control no es común a su edad. ¿Cómo loha adquirido?

–Confiando en mí y sabiendo qué tengo que hacer en cada momento. Atacar o aguantar. Con el paso de las peleas he podido ir mejorando en todo. Ir adquiriendo experiencia te permite mejorar.

–Cuatro peleas oficiales y todas ganadas.

–Sí. Muy contento por estos resultados aunque soy consciente de que es solo el comienzo, que no he hecho nada. Pero, claro está, mejor ganar que perder. Espero poder mantener la racha todo lo que se pueda. No va a ser nada fácil, desde luego.

–¿El dominio de la zurda, siendo diestro, es lo que centra su fase de aprendizaje?

–Lo estoy trabajando. En el boxeo actual no puedes permitirte bajar la guardia por tu lado menos fuerte o desperdiciar la oportunidad de utilizar las dos manos. Sí, es algo que quiero seguir entrenando para que, aunque la derecha sea mi mano dominante, pueda ayudarme de la izquierda en todo.

–¿Cómo encaja los elogios? Se habla mucho y bien de Kalem Formento. Dicen que usted es el futuro del boxeo canario si mantiene su crecimiento...

–Me motiva mucho que digan de mí eso, que puedo ser el futuro del boxeo aquí. Me lo tomo como un motivo más para seguir trabajando cada día. Prefiero ir paso a paso y cubriendo todas las etapas, pero a cualquiera le gusta que digan palabras positivas como está ocurriendo conmigo. Estoy muy agradecido a la afición porque en las veladas anteriores he notado mucho cariño por parte de la gente.

–¿Quiere ser profesional?

–Ahora soy amateur y espero poder ganar títulos y disfrutar mucho. Luego, pues no me importaría, si se dan las circunstancias, dar el salto al profesionalismo. Y, puestos a soñar, ser campeón del mundo...

–Inevitable preguntarle por la influencia de su padre, Carlos Formento y en cuya trayectoria como técnico ha tenido a nombres de la talla de Ferino V o Samuel Carmona, entre otros. ¿Qué significa trabajar con él y tenerle en la esquina?

–Es lo mejor que me ha podido pasar. En el gimnasio tenemos un trato normal, aunque es inevitable saber que el vínculo es especial. Pero él me exige como a los demás y es algo que me viene bien. Aprendo cada día, siempre me anima... Es un privilegio para mí que mi padre esté a mi lado.

Noticias Relacionadas

–El viernes vuelve al ring en la velada Boxea Canarias. ¿Qué puede decir de su rival y de lo que espera dar? ¿Es consciente de que la afición espera lo mejor de usted?

–Me gusta que sea así, que la gente venga al boxeo, apoye a todos los compañeros y, en particular, me anime. Me toca pelear ante José Pantoja, que tiene mucha habilidad con los pies. Tenemos un estilo distinto y me va a venir muy bien enfrentarme a él. Supondrá un salto de nivel para mí y confío en poder hacer mi trabajo y ganar.

–Habrá lleno en el pabellón porque las entradas están volando...

–Poder boxear con un gran ambiente, como nos ha pasado es las últimas veladas, es un privilegio para todos. Me encanta.