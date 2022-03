Juan Espino como embajador mundial de Gran Canaria Isla Europea del Deporte

Juan Espino, El Guapo, no para su agenda pese a que el reciente paso por el quirófano, motivado por una epicondilitis crónica en ambos codos, le ha obligado a posponer su regreso a la UFC. El luchador grancanario fue recibido este martes por el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, y por la gerente de esta institución, María de los Ángeles Ramos, con el fin de dar forma al proyecto que le permita unirse al lema Gran Canaria Isla Europea del Deporte como embajador mundial, aprovechando el eco internacional que siempre le acompaña.

El Guapo, que ha completado tres desafíos en la jaula de la UFC (triunfos ante Frazier en 2018 y Hughes en 2020 y derrota ante Romanov en 2021), siempre ha pregonado que para él supone «un orgullo enorme» llevar el nombre de su tierra a cada lugar del planeta en el que ha competido en distintas disciplinas y la opción que ahora tiene sobre la mesa le llena «de ilusión y motivación».

«Agradezco de corazón el interés y sensibilidad del consejero y de la gerente. Ha sido un encuentro muy provechoso y salgo convencido de que todo saldrá adelante«, reconoció a este periódico Espino.

En paralelo, avanza en su recuperación tras la intervención quirúgica con el reto de regresar a la alta competición en el presente año: « Cada vez voy teniendo mejores sensaciones a nivel físico y no tengo ningunda duda de que cumpliré con mi hoja de ruta de volver a pelear en los próximos meses. Necesitaba poner remedio a las molestias que no me dejaban estar en plena forma y ahora miro al futuro con la certeza de que podré dar lo mejor que llevo dentro«.