El Guapo se pone en manos de Jerónimo Verde para volver a la UFC

Juan Espino, El Guapo, quiere volver. Le espera nada más y nada menos que la jaula de la UFC después de su largo parón forzado por las lesiones , con paso por el quirófano de por medio (de una epicondilitis crónica en ambos codos el pasado mes de marzo), y el luchador grancanario empieza a tener las sensaciones que necesitaba para planear su regreso a la jaula más afamada del mundo.

«La vida de un deportista profesional te obliga a tomar decisiones con el fin de buscar el mejor camino, pero por regla general, no es el más fácil, sobre para quienes creemos en la pureza del deporte. Por eso, he tenido un cambio de aires, para centrarme mas en mi recuperación y mejora muscular sin salir de Gran Canaria. He cambiado mi residencia para no distraerme con mis negocios y poder estar centrado en mi recuperación y regreso a la competición en la UFC«, admite.

Espino ha optado por ponerse en las manos «de uno de los mejores profesionales» que ha encontrado: Jerónimo Verde Pita, director del centro Titan Gym Meloneras, que está dentro del Top 10 de los mejores gimnasios de musculación de España.

Verde Pita es entrenador personal de competidores de fitness y culturismo, tiene un máster en Nutrición y es una leyenda a nivel internacional en su gremio por la trayectoria que tiene a sus espaldas.

«Estoy muy satisfecho de poder ponerme en manos de Jero nuevamente porque sé que, a nivel muscular, me pondrá de la mejor forma posible y para recuperar mis codos para todo lo que viene . Además de ser un extraordinario profesional, puedo decir de Jero que es un viejo amigo de mi época en la lucha canaria«, reconoció el deportista, que cumple con un exigente plan de puesta a punto y a la altura de sus desafíos en Estados Unidos.

El Guapo suma tres desafíos en la jaula de la UFC. Las dos primeras las saldó con triunfos ante Frazier (2018) y Hughes (2020) y en abril de 2021, en su pulso ante Romanov, cayó con polémica y por un fallo de los jueces que causó amplio debate, luego de que dominara la pelea.

«Quiero revivir mis mejores momentos y sé que estoy en el camino», insiste El Guapo, «muy ilusionado» con el horizonte que se le abre coincidiendo con su progresiva recuperación.