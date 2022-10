Un electrizante Guaguas da su primer gran paso europeo de la presente temporada

Chispas en el Centro Insular de Deportes. El CV Guaguas consiguió empezar su camino en Europa esta temporada con una victoria muy importante ante el Deya Volley Burgas en el encuentro de ida de esta eliminatoria de treintaidosavos de final de la Challenge Cup. Los insulares cayeron en el primer set, pero la entrada en pista de Brandon Rattray cambió el partido para bien y, a partir de ahí, todo el equipo se conectó para brindarle un fantástico partido a un público entregadísimo.

Ambos equipos se lanzaron el uno a por el otro con una fiereza desmedida. Por esa razón, la igualdad se hizo dominadora de la situación hasta que el Guaguas dio con la tecla y llevó al Burgas a dudar gracias a sus buenos ataques por el centro (11-8). Eso obligó a Simeonov a solicitar un tiempo muerto, pero los amarillos continuaron con mucha seguridad en la red y la distancia no mermó pese al esfuerzo búlgaro. Sin embargo, un mini parcial de 0-3 cambió el guion del set y esta vez fue Camarero el que lo paró (18-17).

La reacción grancanaria no se hizo esperar, aunque también hubo un paso al frente por parte del Burgas. Estaba siendo todo un partidazo de tú a tú entre dos equipazos. En esos momentos decisivos, fue el conjunto de Bulgaria el que consiguió estar más acertado y acabó llevándose la primera manga (23-25).

La escuadra búlgara quiso marcar territorio en el arranque de un nuevo set. Para el Burgas era algo fundamental desde el primer momento, pero Brandon Rattray se encargó de apagar la rebelión visitante. Con el de San Diego tirando del carro todo se igualó como en la primera manga. A pesar de ello, una estirada visitante puso en aprietos a un Guaguas que necesitaba un buen parcial para cambiar esta dinámica. Con el marcador ajustado (14-14) era momento de apretar los dientes.

No obstante, nadie dio un paso atrás. La lucha fue encarnizada, dura y difícil. Había que dar un golpe sobre la mesa y los búlgaros dieron uno con un 0-2 de parcial que devolvió rápido el cuadro insular (19-19). Llegó de nuevo el instante clave con todo en el aire. Cualquier tipo de error en ese momento se podía pagar extremadamente caro.

El argentino Martín Ramos asumió responsabilidades, junto con Rattray, para llevar al Guaguas en volandas. A pesar de ello, Burgas no se amilanó y estuvo certero para aguantar el tipo (23-23). Con la situación al límite y después de intercambiar varios golpes, apareció un Brandon Rattray excelso para, ahora sí, dinamitar de forma definitiva un set que fue una batalla muy cruenta de principio a fin (30-28).

Con el público del Centro Insular de los Deportes jaleando, el Guaguas salió con algo más de confianza, aunque el hecho de haberse llevado la segunda manga fue también una gran ayuda. Aun así, el Burgas peleó para no despegarse demasiado en el marcador hasta que los amarillos pusieron la máxima ventaja gracias a su mejor momento (13-9). Simeonov detuvo el partido en busca de un cambio de ritmo.

Imparables

Tal como estaba esperado por cómo había sucedido el encuentro, los búlgaros no se quedaron quietos y con un parcial de 0-4 ya estaban llamando a la puerta. La historia se repitió porque el set pareció estar destinado a tener un final no apto para cardiacos (23-22). Todo el choque, hasta el momento, fue un auténtico déjà vu. No obstante, Yadrián Escobar tomó la iniciativa para rematar la faena del set (25-23)

El nivel del Guaguas estaba siendo altísimo y lo refrendó en otro buen inicio a pesar de que no terminaba de sacar bien. Con ese guion, el Burgas aguantó el tipo, pero los de Sergio Camarero encontraron un buen parcial de 3-0 que les ayudó a crecer. Los insulares le habían dado la vuelta a la situación tras el primer set, dando con la clave para dominar el encuentro y estar mucho más cómodos sobre la pista del CID.

Poco a poco, la ventaja fue creciendo en favor de los locales y ya no hubo marcha atrás. El Guaguas no dio opción al Deya Volley Burgas y acabó llevándose un triunfo que vale mucho tanto a nivel mental como clasificatorio. Sin duda, esta fue una manga perfecta y de color amarillo con la que ya marcan terreno pensando en lo que será el choque de vuelta de la próxima semana en tierras búlgaras (25-13).