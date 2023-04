A Marcos Ortega le llega la reválida que quería: el Latino WBC

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Marcos Ortega regresó este año al ring luego de tres sin competir. Y sus resultados no han podido ser más satisfactorios, con triunfos incontestables en los que, además, acreditó sus buenas maneras y una condición física envidiable. Todo, enfocado a poder entrar en la puja por títulos que ahora su promotora, Premier Boxing Intercanarias, le va a posibilitar el próximo 22 de abril, con una velada que se celebrará en Madrid y en la que aspira a levantar el cinturón del campeonato Latino WBC, título que en su día ya ganó, entre otros, el teldense Ferino V. Su rival será Jerónimo Merino, en cuya tarjeta de presentación ofrece, además de mayor experiencia, once victorias, cinco de las mismas por ko. Una dificultad añadida vendrá por tener que afrontar diez asaltos cuando el grancanario no ha pasado de los seis.

Con todo, Marcos Ortega encara esta reválida pletórico de moral y optimismo: «Vengo de completar un plan de trabajo muy completo y duro a las órdenes de mi entrenador, Zebenzuí Martín, y de David Casado, mi preparador físico, y me considero plenamente preparado para responder a lo que se espera de mí». Ampliar «Ya dije cuando anuncié mi vuelta que lo hacía para tratar de hacer cosas importantes y eso título es la puerta para, luego, acometer más retos de primer nivel. No puedo estar más motivado y agradecido a los que confiaron en mí y espero traer este cinturón a Canarias», expuso.

