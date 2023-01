El regreso de Marcos Ortega: «En ilusión no me gana nadie» boxeo Después de más de tres años sin pelear, el próximo 5 de febrero reaparece en Tamaraceite con «muchísimas ganas»

En la apertura del calendario 2023 del boxeo en Gran Canaria, con las eliminatorias clasificatorias para el Nacional que se celebrarán el próximo 5 de febrero en el pabellón Leoncio Castellano de Tamaraceite, los aficionados tendrán el atractivo de poder ver de nuevo en acción a Marcos Ortega, después de más de tres años sin pelear.

El púgil, profesional desde 2016, tiene «muchísimas ganas» de demostrar su excelente estado de forma luego de una preparación meticulosa al máximo y enfocada a sacar a relucir sus mejores cualidades, las que tiempo atrás le convirtieron en una de las esperanzas de la escuela isleña. Con 32 años y cataologado en el peso semipesado, se siente «a tiempo para todo» y su empeño está puesto en volver a la cima. Así lo expresa a una semana del gran día fijado en su calendario: el de su retorno.

«En ilusión no hay quien me gane. Estoy en un equipo de trabajo nuevo, pues he firmado por la promotora Premier Boxing, que está haciendo muy bien las cosas aquí en Canarias, con el mánager Jorge Tuñón y los promotores Jerobe Santana , Miguel Lantigua e Israel Godoy. Me he sumado a ellos y a su cuadrilla de boxeadores porque creo que es el entorno perfecto para mí en estos momentos», reconoce.

Eso sí, sus entrenamientos los realiza en Vecindario bajo la supervisión directa de Zebenzui Martín, con quien, admite, «el trabajo está siendo muy completo y positivo a todos los niveles».

« Cambié de entrenador, pero agradezco a Chencho Domínguez, Gabi Sarmiento y Pedro Miranda, mis anteriores técnicos, lo que aportaron en mi formación. Fueron de gran ayuda para mi progresión y ahora con Zeben lo que quiero es dar lo mejor que tengo. Esta pelea que me aguarda en Tamaraceite me la tomo como un punto de partida para todo lo que pueda venir por delante. Iré a por el triunfo desde el primer momento y más para poder premiar el apoyo de la afición, que sé queva a notarse muchísimo», expone.

Un estilo reconocible

Ortega mantiene bien presentes sus credenciales, las que le dieron fama en sus comienzos y que, confiesa, ha ido puliendo para estar a la altura de las expectativas: «Siempre me caractericé por ser muy ofensivo, yendo al frente continuamente, tratando de ir a buscar al contrario. Es mi estilo y, desde que suene la campana, lo voy a respetar».

«No pienso en el rival porque, sin que suene a falta de consideración por mi parte, lo que más me importa es dar el máximo, no cometer errores y poder lanzar manos. Si todo es así, terminaré ganando», concluye.