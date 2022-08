Adrián Olalla: «Si jugamos bien, estoy convencido de que vamos a ganar todo»

Adrián Olalla tiene hambre de títulos y luchará, esta temporada, por ganarlo todo. A las órdenes de Sergio Camarero, el conjunto grancanario competirá por unos objetivos ambiciosos pero no imposibles.

El inicio de la pretemporada está a la vuelta de la esquina. El combinado amarillo lleva semanas preparándose. El recién llegado, Adrián Olalla sigue adaptándose a la manera de juego del CV Guaguas y a los entrenamientos. El jugador analiza los objetivos de la próxima temporada y cuenta cómo han sido sus primeros días en la isla.

Primeras sensaciones como jugador del CV Guaguas

«Llegué el martes por la mañana y ya por la tarde estaba entrenado con el grupo. Me he encontré muy bien, el comienzo, el grupo, la bienvenida...todo fue bien. Estoy muy contento. Toda la plantilla es muy buena gente y la verdad que me encuentro muy bien».

Adrián lo quiere ganar todo

«Lo más importante es que haya un buen grupo porque creo que cuando hay un buen grupo se juega bien. Con el equipo que tenemos, si jugamos bien, estoy convencido de que vamos a ganar todo. Al final estamos en un equipo que es ganador, y la historia lo dice. Hay que ir a ganar todo».

La relación con el técnico Sergio Camarero

«Ya había tenido contacto con Sergio antes de mi llegada. El primer contacto con él fue bien, como ya habíamos hablado estaba tranquilo y en los entrenamientos estamos bien».

Los primeros entrenamientos de un grupo muy unido

«La plantilla lleva entrenando desde principios de agosto y eso lo he notado. Cuando llegué ya era un entrenamiento de pretemporada más avanzado, mas activo. El grupo está muy bien. Ya estamos jugando bastante durante los entrenamientos. He visto un grupo bastante unido».

Sus objetivos en esta temporada 22/23

«Soy bastante joven, lo que quiero es aportar mucha energía al equipo, dar todo lo que pueda y aprovechar todos los puntos que tenga en el campo ».