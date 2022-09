«Llevamos mucho tiempo sufriendo, ya le toca a la afición disfrutar»

El presidente Miguel Ángel Ramírez pasó revista en los micrófonos de El Deportivo de Canarias Radio. «Llevamos mucho tiempo sufriendo, ya le toca disfrutar a la afición», resaltó. Al mismo tiempo confirmó que ahora mismo hay 17.284 abonados.

«El Cordobazo fue lo mejor que nos pudo pasar. Ese año el Córdoba cobró 14 o 15 millones por llegar a Primera. Nosotros, al año siguiente, cobramos 40 millones por el mismo ascenso. Ascendimos cuando había que subir. Cumplimos obligaciones económicas que teníamos procedentes el concurso de acreedores. Espero que este año sea una copia de aquel. Que tenga un desenlace feliz para todos. Si no lo conseguimos, no será porque no lo hemos intentado. Pero se atisba que vamos a estar toda la temporada luchando por lo más alto. Veo que hacemos feliz a la gente por el trabajo que hacemos», indicó el mandamás amarillo.

Sobre Alberto Moleiro, a quien ha logrado retener en la UD esta temporada, dijo que « no era el momento de vender a Moleiro. He cumplido con la afición de la UD Las Palmas. Quiero tener el mejor equipo para nuestros aficionados porque se lo merecen. Que disfruten durante toda una temporada viendo a su equipo en lo alto de la clasificación».

«Tenía que retener a Moleiro, Sergi Cardona, Enzo, Valles, Coco y Eric Curbelo»

«Ya llevamos mucho tiempo sufriendo. Son merecedores de ser aficionados de un equipo importante de la categoría. Luego ya veremos si se logra el ascenso o no. Lo que estaba en mi mano era dejar en la plantilla a Moleiro, Sergi Cardona, Enzo, Valles, Coco, Eric Curbelo...», continuó.

Piropos también para Luis Helguera. «Tengo un gran director deportivo. En su día trajo a Setién. Cuando fichamos a García Pimienta le dije que se iba a marcar un Setién, pero esperaba un mejor Setién. El mérito es exclusivo de Luis», halagó Ramírez.

« Jonathan Viera no es Superman. Necesita líderes en el vestuario para que su liderazgo fue mayor. Si no tiene compañeros de viaje de este nivel no habría tirado del grupo. Todo ello es positivo porque Viera puede descargar su liderazgo en el grupo. Jonathan Viera no puede estar en todo. Solo le faltaría marcar el campo y atar las botas. Necesita líderes como él y también que le completen. El Moleiro de este año es mejor que el del año pasado, como Clemente o Valles», comentó el presidente.

Calma con Vitolo

Al mismo tiempo pidió calma con Vitolo. « Hay que estar tranquilos con Vitolo. Nos dará grandes tardes de gloria. Mañana empieza a entrenar con el equipo con normalidad. Vamos a ver si puede aguantar, pero el míster no tiene prisas con él. Hay paciencia y en cualquier momento puede aparecer», afirmó.

«Creo que somos el octavo presupuesto de la categoría. En función del nivel que nos conceden tenemos que trabajar. Los fichajes de Sandro, Marvin y Andone suponen un millón y medio de euros más de lo que nos permitía la Liga. Por eso aportamos esas cantidades. Logré cubrir un porcentaje, conseguí patrocinados y pudimos afrontar esos fichajes», concluyó Miguel Ángel.