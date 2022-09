Ramírez: «Rechazamos 25 millones de euros por Moleiro»

Miguel Ángel Ramírez habló alto y claro tras la conclusión del mercado de fichajes y analizó la plantilla de la UD para pelear por estar en lo más alto de la tabla. Satisfecho con lo conseguido, ahora quiere que sus aficionados sigan sonriendo y derrochando ilusión.

« Bastante satisfecho. Han salido las cosas como se habían planificado. Todos los jugadores que queríamos que saliesen lo han hecho sin trauma, y han venido los jugadores que creíamos que eran necesarios para mejorar la plantilla. No era fácil. Era un reto ambicioso mejorar lo del año pasado. Se trataba de mejorar lo que había. El comportamiento de todos los jugadores ha sido maravilloso», indicó el presidente Ramírez en los micrófonos de la radio oficial del club.

«Ha sido complicado para todos los equipos. Teníamos que arreglar un desfase de cuatro millones de euros. Al final pudimos inscribir a todos los jugadores. Cuando fichamos a Sandro no teníamos el dinero. Con el trabajo que venimos realizando se ha resuelto todo. Nos han sobrado 800 o 900 euros del total de saldo de la plantilla. Hoy el fútbol no te permite endeudarte más allá de tus posibilidades. Viera llegó a decirme que se bajaba el sueldo para que pudiéramos fichar e inscribir. Le dije que no era necesario», comentó el mandamás de la entidad grancanaria.

«Se nos cayó la publicidad, el público... Gracias a los remanentes pudimos salir adelante. Antes de la pandemia teníamos 9 o 10 millones de euros y luego nos quedamos sin un duro», analizó sobre la situación antes y después del coronavirus.

«Existe una realidad y otra virtual. Hay quienes inventan y desinforman. Hemos visto interés por Valles, Coco, Curbelo, Cardona, Enzo y Moleiro. Todos se han quedado. La única realidad es que de aquí no se ha ido nadie», expuso, a la vez que negó que Marcelo fuera una realidad.

«Somos uno de los equipos más importantes de la Segunda División. He echado para atrás una oferta de 25 millones de euros por Moleiro. Ha habido muchos futbolistas que han querido venir a la UD, algunos de Primera División. Es verdad que hubo conversaciones con muchos jugadores. No es cierto que quisiéramos fichar a Marcelo», continuó.

Sobre Vitolo, todavía sin estrenarse en su vuelta al club, solicitó cautela. «Pido paciencia con Vitolo. Es ahora lo que necesita. En su caso concurren un montón de circunstancias. Pero con calma lo volveremos a ver en el campo haciendo diabluras con su amigo Jonathan Viera. El club está invirtiendo mucho en su salud, poniendo todo de nuestra parte para que pueda volver a deleitarnos con su fútbol», declaró.

La venta de Pedri, más oxígeno

«Tengo la obligación de ingresar un millón y medio euros por venta de jugadores. Ahora mismo tengo esa cifra en negativo, pero cuando Pedri cumpla los 50 partidos ingresaremos más de esa cantidad, por eso no tengo la obligación de vender a ningún futbolista», dijo sobre la situación económica del club.

En cuanto al fichaje de Sandro, reconoció que fue un premio para los aficionados. « La incorporación de Sandro la hacemos ante la respuesta de nuestra afición. Si nos hubiéramos quedado en 12.000 abonados con lo que habíamos hecho era suficiente, pero ante el cariño de la gente lo tenemos que dar todo y es lo que hemos hecho», afirmó.

«Pablo Rodríguez estuvo hecho, salió de nuestra cantera. Es un buen futbolista que ha logrado en Italia el ascenso. Había un acuerdo pero los representantes hostiles para la UD Las Palmas no van a poder hacer negocios con la entidad, por eso no regresó. Tenemos nuestros principios», aclaró sobre la posibilidad de incorporar a Pablo, jugador del Lecce de la Serie A italiana.

«Aspiramos a que algún día el Estadio de Gran Canaria sea de la UD», añadió. «Uno de los proyectos que abordaremos durante esta temporada es la confección de un equipo femenino, es algo que estudiaremos», insistió el presidente amarillo.