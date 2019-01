Juan Espino pasa por el quirófano: «Volveré mejor que antes»

La lesión en la mano derecha se la produjo en la semifinal de The Ultimate Fighter (TUF), pero eso no le impidió ganar la pelea a Maurice Greene, convertirse en UFC y luego imponerse en la gran final de la competición en Las Vegas ante el norteamericano Justin Frazier, también con una costilla rota y la rodilla tocada. Tras recuperarse de estas dos últimas lesiones, Espino pasará mañana por el quirófano para solucionar el problema en la mano.

«Me partí el segundo metatarsiano en la pelea contra Greene. Y en la final no lo tenía del todo pegado y me lo volvía a romper. Durante este mes se pegó en forma de arco, por lo que cualquier impacto que tenga en el nudillo volverá a partir el hueso; es por eso que tengo que pasar por el quirófano», asevera el campeón grancanario, que deberá esperar varios meses para volver a la competición tras la intervención. «Todas las lesiones no me frenaron en su momento para conseguir mi objetivo de ser UFC y convertirme en el primer español en conseguir una victoria en la competición más grande y prestigiosa del mundo de artes marciales mixtas. Tras esta intervención, y después de unos meses de recuperación, volveré más fuerte a la competición», asevera Juan Espino, El Guapo.

Aunque no se pone plazos, calcula para el verano su vuelta al octógono. «Estaré un mes de recuperación y reposo en Gran Canaria, y luego varios meses más para que se recupere del todo. Sin impacto para que el callo óseo se convierta en hueso. Calculo que estaré bien para mayo o junio, aunque depende del sistema que utilicemos para pegar. Me gustaría volver a pelear en verano. Todo depende de cómo vean los doctores el hueso durante la intervención», admite asumiendo que tendrá que tener paciencia en la recuperación. «No me frustra tener que parar porque ya yo conseguí mi sueño de ser UFC. Ahora tengo que disfrutar de todo lo conseguido. Evidentemente quiero llegar al Top15 y tengo muchas metas deportivas que cumplir, pero el gran objetivo ya lo conseguí».