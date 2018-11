Jiménez, victoria o despido

Si hay alguien que vivirá el encuentro de este viernes con intensidad será Manolo Jiménez. Los malos resultados de la Unión Deportiva ponen en un alambre al preparador sevillano y tan solo una victoria le otorgaría credibilidad para continuar siendo el capitán de la nave amarilla. La escasez de juego, la falta de gol y los pocos puntos cosechados en las últimas siete jornadas ligueras, donde la escuadra grancanaria tan solo ha conseguido un triunfo, obligan al entrenador a dejar los tres puntos en el recinto de Siete Palmas.

Ganar o morir. Plata o plomo ante todo un Granada que está en lo más alto de la tabla clasificatoria por méritos propios. No le queda otra al ex del AEK Atenas, que sabe que, en esto del fútbol, lo que mandan son los resultados. Y en números la UD no está para presumir. De hecho, son ya tres los encuentros en los que los amarillos no suman de tres. Lejos queda ya el contundente triunfo en el templo insular ante el Numancia (3-0). Más latentes están los tropiezos contra Malloca, Deportivo de La Coruña y Elche, donde Las Palmas no pudo vencer a su oponente. Con todo, Jiménez es consciente de la importancia capital que tiene la batalla ante el conjunto nazarí, no solo para recortar posiciones con la cabeza de Segunda División, sino para mandar un mensaje de confianza a los que ya empiezan a dudar de su valía en la disputa por el objetivo del ascenso.