El Heidelberg se lleva el derbi ante el Sayre y reduce a tres puntos la diferencia con el líder

El combinado de Santi Guerra se impuso en un disputado encuentro por 1-3, con parciales de 25-27, 21-25, 25- 21 y 20-25, en el Gran Canaria Arena

Cuando enfrente está el conjunto del Sayre es sinónimo de partido duro y peleado hasta el último punto del último set, y el derbi de ayer entre el conjunto de Matías Montalbán y el Heidelberg Volkswagen no cambió el guión esperado, un derbi de gran nivel que se llevó el conjunto colegial por 1-3, con parciales de 25-27, 21-25, 25-21 y 20-25.

El primer set fue una clara muestra de lo que sería todo el partido, una lucha constante entre ambos conjuntos, comenzando con dominio de las locales que llegaban a ponerse con un peligroso 13-9 mediada la manga. Tras el tiempo muerto de Santi Guerra reaccionaban sus jugadoras, logrando empatar el set a 15. Pero no era hasta el 18-19 cuando las visitantes lograban ponerse por delante por primera vez en el partido. De nuevo lograban las locales voltear el marcador y ponerse con bola de set, 24-23, pero dos bloqueos espectaculares de Anlène Van der Meer y Cara McKenzie con el empate a 25 ponían el 25-27 final que ponían al Heidelberg por delante.

Igualdad máxima en el segundo set, ningún equipo lograba distanciarse y se llegaba al punto 16 con empate en el marcador y jugándose puntos muy disputados. En ese momento el Heidelberg Volkswagen logró poner tres puntos de diferencia, 16-19, que hacían parar el partido a Montalbán, pero su equipo no era capaz de frenar a las colegiales, que lograban poner el 0-2 en el marcador gracias al 21-25.

La tercera manga comenzó con un Heidelberg Volkswagen dominador, 3-5, pero cuatro puntos seguidos de las locales daban la vuelta al marcador, llegando a dominar el sete hasta por cinco puntos con el 14-9. Lograban las de Guerra ir recortando la desventaja, poniéndose con 22-20 que parecía que volvía a meterlas en la lucha por el set. Al final, 25-21 para el Sayre y el partido se iba al cuarto set.

Con el viento a favor tras lograr recortar distancias, el Sayre empezaba fuerte el cuarto set, teniéndolo que parar Santi con 9-7. Reaccionaron las de Barranco Seco que, con la aparición de Lola y McKenzie al bloqueo, y los puntos de Novoa, Matienzo y Bednarek ponían un parcial de 0-6 que situaba el marcador en 9-13. De ahí al final, control absoluto del set del Heidelberg que se apuntaba el cuarto juego por 20-25.

