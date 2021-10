El Gran Canaria no corta a Javier Beirán, pero tampoco garantiza su continuidad El futuro del jugador madrileño, con contrato hasta 2022, sigue en el aire de cara al próximo proyecto. La entidad claretiana no se marca plazos para decidir si es una pieza que encaja o no.

La situación de Javier Beirán en el Gran Canaria retorna a arenas movedizas. No hay nada claro en torno a su futuro en la isla a pesar de tener contrato hasta 2022. La dirección deportiva amarilla, que cuenta con la posibilidad de cortar al jugador madrileño previo pago de 30.000 euros, no ha decidido todavía si encaja o no en el proyecto, por lo que no ha ejercido la cláusula, pero tampoco garantiza su continuidad.

Tras ser apartado de la dinámica del Granca por el preparador segoviano Porfi Fisac durante más de un mes, su regreso al grupo fue fructífero y contribuyó en la remontada en la competición doméstica para acceder al Playoff y en el torneo continental para alcanzar las semifinales. Ahora, tendrá que esperar por los próximos movimientos de una entidad insular que no se marca plazos y que, como Willy Villar deslizó en una entrevista a este periódico el 7 de junio, su presencia dependerá de otras operaciones que se lleven a cabo.

Sastre y Vicedo, en el radar

El Granca rastrea el mercado en el juego exterior y, según ha podido saber este medio, ofertó por el exterior balear Joan Sastre, quien terminó ayer su vinculación con el Valencia Basket, pero está inmerso en una negociación para seguir ligado con una reducción salarial. Fichado por Villar para el Zaragoza en 2014, es objeto de deseo, pero también es pretendido por otros equipos.

Asimismo, acecha a Edgar Vicedo, quien no continuará en el Estudiantes tras el descenso. Otro jugador que Villar conoce a la perfección.

Andrew Albicy no cambió de opinión

Como adelantó este periódico el pasado martes, el director de juego francés Andrew Albicy, quien disponía hasta ayer de la opción unilateral de poner fin a su vinculación con el club claretiano, no ejerció la cláusula de salida y cumplirá el curso que le resta.

Matt Costello ejerce la cláusula de salida y jugará en el Baskonia

Tal y como adelantó este periódico el pasado 2 de junio, Matt Costello abandonará el Club Baloncesto Gran Canaria para emprender un nuevo proyecto en la Euroliga. Desde el primer instante, el gran interés del TD Systems Baskonia sedujo al interior norteamericano, que pone fin a dos temporadas de gran nivel en la isla, promediando 12.6 puntos, 5.7 rebotes, 1.2 asistencias, 1.1 recuperación y 13,7 créditos de valoración en los 13 minutos de media que disputó en 30 partidos en la fase regular del curso 2020-2021.

El jugador de Michigan, con contrato hasta 2022, cuenta con una cláusula de salida de 70.000 dólares -unos 57.500 euros- que ya abonó y queda libre para firmar en Vitoria.

La inyección de 1,8 millones de euros se aprobará este lunes

El Cabildo de Gran Canaria realizará un Pleno en sesión extraordinaria este lunes, donde, entre otros asuntos de especial trascendencia, se aprobará la modificación presupuestaria consistente en un suplemento de crédito por importe de 1.753.992,73 euros, financiado con remanente líquido de tesorería, para «equilibrar el déficit presupuestario» del Club Baloncesto Gran Canaria previsto para el cierre de la temporada 2020-2021.

Se trata de una propuesta que contiene «actuaciones cuyos gastos son concretos y determinados, que tienen carácter urgente e inaplazable y no pueden ser demorados hasta el próximo ejercicio».

El expediente de modificación presupuestaria para el Granca fue aprobado por la junta rectora del Instituto Insular de Deportes (IID), en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 23 de junio.

La fase de grupos de la próxima y novedosa EuroCup se sorteará el 9 de julio

El Club Baloncesto Gran Canaria conocerá el próximo viernes 9 de julio a sus rivales en la próxima y novedosa edición de la 7Days EuroCup. El conjunto claretiano será uno de los 20 clubes que compitan en este torneo continental.

Los 20 equipos quedarán separados en dos grupos de diez, con enfrentamientos directos a ida y vuelta. Por tanto, el calendario de la primera fase constará de 18 compromisos, nueve como local y otros tantos como visitante. Los mejores ocho de cada grupo accederán a las eliminatorias por el título de la edición 2021-2022.

Asimismo, la competición comunicó también los diferentes cabezas de serie y cómo procederán a determinarlos en el futuro. Así, el Club Baloncesto Gran Canaria se enfrentará únicamente ante un equipo español en el grupo que determine el sorteo de la próxima semana: o Valencia Basket, o MoraBanc Andorra.