Las primeras exploraciones apuntan a que Gavi puede tener roto el cruzado

La rodilla derecha de Gavi ha hecho saltar todas las alarmas. El centrocampista del Barça tuvo que retirarse del terreno de juego mediada la primera mitad del partido que enfrentó a España con Georgia en el estadio José Zorrilla de Valladolid (3-1), valedero dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania, y la Federación Española de Fútbol (FEF) avisó de que se trata de una lesión importante, a la espera del resultado de las pruebas médicas a las que será sometido en las próximas horas.

Gavi sufrió una dura entrada del georgiano Lochoshvili en el minuto 20 de partido y se quedó un rato tendido sobre el césped doliéndose de la rodilla. Se levantó y trató de continuar sobre el pasto, pero tras intentar controlar un balón aéreo volvió a hacerse daño y no le quedó más remedio que rendirse a la evidencia. Se retiró entre lágrimas y Joselu intentó consolarle, pero sus gestos de dolor denotaban la impotencia de un corajudo futbolista que se teme lo peor.

Aunque todavía es pronto para decirlo, existe la preocupación de que pueda tener roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, un percance que, de confirmarse, le haría perderse lo que resta de temporada y le impediría estar en una Eurocopa cuyo pasaporte para España selló precisamente el sevillano con su tanto ante Noruega el pasado mes de octubre en Oslo. Sería un durísimo varapalo para un jugador que hasta el momento había demostrado ser una bestia en el apartado físico, pero cuyo cuerpo es víctima del saturado calendario.

Gavi ha disputado 15 de los 17 partidos que ha afrontado el Barça desde que la campaña alzase el telón con un total de 1.172 minutos. A ello hay que sumar otros seis encuentros con la selección española que agregan 419 minutos a sus castigadas piernas. Es uno de los dos únicos futbolistas que han formado de inicio en el combinado de Luis de la Fuente en este último parón de selecciones, puesto que fue titular en Limasol el jueves ante Chipre y repitió este domingo frente a Georgia en el José Zorrilla.

Un parón que está siendo una escabechina

«Es hiperactivo, no para nunca, por eso juega tanto y tan bien. Los buenos jugadores no descansan nunca. Es un súperdotado físicamente», reseñó Luis de la Fuente sobre el andaluz en la víspera de este último pleito, en el que el técnico de Haro recordó que los futbolistas también pueden lesionarse entrenando con sus clubes, como le sucedió a Yéremy Pino con el Villarreal esta misma semana, al ser inquirido acerca del reguero de lesiones que ha dejado la última semana y que se ha cobrado piezas como las de los madridistas Vinicius y Camavinga o el azulgrana Ter Stegen.

La gravedad de la lesión de Gavi dejó sumido en la preocupación al vestuario español y Ferran Torres no dudó en sacar la camiseta de su compañero en el Barça a la hora de celebrar el segundo tanto de España. El gesto del Tiburón denota la inquietud existente entre sus compañeros en La Roja y la consciencia de que pueden avecinarse meses muy complicados para el jugador nacido en Los Palacios y Villafranca, que venía de disputarlo prácticamente todo en lo que va de curso tanto con el Barça como con la selección española.

«Nos vamos un poco con el sabor agridulce por la lesión de mi compañero y amigo Gavi. Que se pueda recuperar cuanto antes y le mando muchos ánimos y fuerza. No sabemos el alcance de la lesión, pero sabiendo cómo es Gavi de guerrero y cómo se ha marchado del campo sabemos que es algo grave», dijo el autor del segundo tanto de España una vez finalizado el encuentro. «No podemos celebrar como hubiéramos querido porque ha sido un palo duro para todo el mundo, pero confiamos que se recupere rápidamente», señaló Le Normand, artífice de la diana que abrió la lata contra el férreo combinado caucásico. «Vamos a esperar a que se le hagan las pruebas y que confirmen o no la gravedad de la lesión. Hay que estar tranquilos, pero todos están preocupados. Es la victoria más amarga que he vivido en mi vida. Esperemos que sea lo menos posible», lamentó Luis de la Fuente.

Gavi viajará a Barcelona y este lunes por la mañana será sometido allí a las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión en su rodilla derecha. El futbolista se desplazará a la Ciudad Condal acompañado por Albert Luque, director de la selección española.