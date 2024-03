De la Fuente siente «tristeza» y pide que «se depuren responsabilidades» en la FEF

Luis de la Fuente tuvo que afrontar otra espinosa rueda de prensa que vino marcada esta vez por la crisis desatada en la Federación Española de Fútbol (FEF) a causa de la operación desarrollada por la Guardia Civil en relación con las presuntas irregularidades cometidas en contratos firmados durante la época de Luis Rubiales al frente del organismo. Fiel a su naturaleza, el técnico riojano trató de torear como pudo el asunto en una comparecencia en la que volvió a vérsele incómodo.

«No nos enteramos. Estamos centrados en nuestro trabajo. No va a influir en el desarrollo de nuestro trabajo, pero no vivimos ajenos a la realidad de los acontecimientos. Solo pedimos que los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera», manifestó el seleccionador, quien reconoció tener «una sensación de tristeza en cuanto a la imagen que se da», pero pidió estar «centrados en el fútbol» para «darles alegrías» a los aficionados españoles.

«Uno se acostumbra a casi todo. No es agradable hablar de esto. Yo quiero hablar de fútbol, en otros escenarios me siento incómodo, pero toca. Sé que en mi puesto tengo que hablar en ocasiones de otros temas. Lo acepto», incidió De la Fuente en una intervención ante los medios en el Estadio de Londres en la que aseguró que sus pupilos lograrán abstraerse del ruido que envuelve a la selección «haciendo un ejercicio de responsabilidad». «Tenemos que estar centrados en jugar al fútbol, en responder a las expectativas y a las exigencias que nos vais a marcar. No somos ajenos a esos acontecimientos, pero no dependen de nosotros», abundó el técnico, focalizado en que España «vuelva a ser admirado y reconocido por el fútbol en todo el mundo».

El fenómeno Cubarsí

Al margen de ese asunto que centró buena parte de la rueda de prensa, el seleccionador escondió las cartas respecto a un posible debut de Pau Cubarsí ante Colombia, aunque recalcó que el jovencísimo central del Barça se estrenará como internacional ya sea este viernes frente al combinado cafetero o bien en el duelo contra Brasil que se celebrará el próximo martes en el Santiago Bernabéu. «Le hemos pedido que sea él. Si algo tiene bueno Pau es que es un chico de una personalidad y de un poso que parece mucho más veterano. Que disfrute de este momento porque puede ser histórico», explicó el preparador de Haro sobre un futbolista que encandila a todos. «Los compañeros confían muchísimo en él, a pesar de su edad», remachó.

De la Fuente expresó su deseo de que esta ventana de amistosos sirva para «seguir creciendo, dando pasos» ante «dos rivales dificilísimos» y continuar así con la preparación de una Eurocopa en la que se mostró convencido de que España estará en disposición de pelear por hacer «algo importante». Destacó también las fortalezas de Colombia. «Lleva dos años invicta. Es una potencia, un equipo con grandísimos futbolistas. Es una selección muy potente en un momento de mucha confianza. Mañana va a ser un partido muy interesante con dos estilos diferentes», indicó sobre la Tricolor.