Rubén, Roque y Jesé: tres ilustres en el paro

En plena cuenta atrás para que arranque la temporada 2023-24, con el calendario de amistosos estivales en su recta final, hay tres futbolistas grancanarios que se han adentrado en el mes de agosto libres y sin equipo, circunstancia anómala atendiendo a su cartel y un amplio recorrido profesional en la élite: Rubén Castro, Roque Mesa y Jesé Rodríguez. Todos con pasado común en la UD, aunque con distinta suerte, se han visto obligados a ejercitarse por su cuenta, al margen de las dinámicas colectivas de años anteriores, al mantener la incertidumbre sobre sus respectivos futuros.

Rubén Castro, máximo goleador nacional histórico de la Liga, solo por detrás de Messi y Cristiano, ha alcanzado los 42 años a un nivel más que notable, manteniendo sus registros anotadores de siempre (en el último curso firmó diez tantos en un Málaga que acabó descendiendo a Primera RFEF) y pretende alargar su carrera desafiando todos los ciclos vitales. En La Rosaleda le ofrecieron continuar su adecuaba su salario al nuevo escenario competitivo, algo que declinó y, de momento, estudia propuestas para ver qué destino elige. Tras un largo peregrinar por el fútbol nacional (UD Las Palmas, Deportivo, Albacete, Racing, Nástic, Huesca, Rayo, Betis, Cartagena y Málaga), además de una etapa intermedia en el Guizhou Hengfeng de China, maneja propuestas del extranjero aunque, por motivos familiares, su deseo es el de continuar en España.

Es la primera vez en su trayectoria que Rubén se encuentra ante esta encrucijada, si bien mantiene la confianza en poder definirse ante los numerosos ofrecimientos que le han puesto sobre la mesa.

El caso de Roque Mesa, hasta el curso pasado siendo protagonista en el Valladolid en Primera, también resulta paradigmático. Durante largas semanas se le vinculó a un posible retorno a la UD, extremo que fue desmentido por Miguel Ángel Ramírez en su última comparecencia de prensa («jamás hemos negociado con él y ya sabe que no tiene cabida en nuestro equipo por un criterio técnico»), pero avanzaron las fechas y el mediocentro teldense sigue en el mercado.

Con 34 años su deseo es el de exprimir las posibilidades de seguir en Primera División, aunque las puertas se le han ido cerrando paulatinamente. Como en el caso de Rubén, no quiere salir del país (ya tuvo un corto intervalo en el Swansea galés que no salió como esperaba) y, tras brillar en la UD, Sevilla, Leganés y Valladolid, espera que antes del 31 de agosto sepa a qué atenerse. En Segunda División no tendría problema alguno en encontrar acomodo y por ahí puede estar la solución.

Por último, Jesé Rodríguez mantiene su deriva un año más y que, ya con 30 años, ha terminado de opacar su carrera. Viene de una temporada en la que no cuajó ni en Turquía (Ankaragucu) ni en Italia (Sampdoria). Con la UD vetada tras su polémica salida en junio de 2022, con críticas a García Pimienta que precipitaron su marcha, se le ha visto por Gran Canaria tratando de mantener la condición física.

Parece imposible que levante el vuelo un atacante que, en sus tiempos de canterano de oro del Madrid, apuntaba a unas cotas arruinadas por las lesiones, en primera instancia, y ya luego a su pésimo rendimiento. No ha logrado triunfar ni en Francia (PSG), Inglaterra (Stoke City), Portugal (Sporting de Lisboa), además de los mencionados ciclos en Turquía e Italia, y en España tampoco lució en sus dos etapas en la UD ni en su corto periplo en el Betis.