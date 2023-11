Munir: «¿Qué prefieren, que meta yo los goles o que gane Las Palmas?»

Tomó la palabra Munir para asumir galones, hacer balance de la que está siendo su primera campaña en la UD y cómo ve al equipo luego de tumbar al todopoderoso Atlético de Madrid (2-1) en el Estadio de Gran Canaria. Rebaja euforia y desea que el grupo siga compitiendo como viene haciendo. No hay nada hecho. La Primera División es muy larga y vendrán momentos más delicados. Pero, de momento, a disfrutar y a tratar de estirar la buena dinámica en Liga.

«Ganar a un club como el Atlético, que es muy grande, te da confianza para entrenar mejor y mirar el partido que viene con mucha más tranquilidad«, inició Munir en la sala de prensa de Barranco Seco.

«El equipo está dando la cara, consiguiendo puntos, compitiendo como debe ser para sumar. La Primera División es complicada, pero vamos en buen camino y hay que seguir así. A nivel individual estoy cogiendo más confianza, ayudando al equipo en lo que puedo. Todavía me queda«, continuó el delantero marroquí.

«Al final he acabado jugando en banda y desde ahí es más complicado hacer goles. Jugaré donde me lo pida el míster, pero estoy más cómodo de nueve o de falso nueve. Trabajo para ayudar. Los goles vendrán o no, pero tengo confianza en mí mismo. Lo importante es que estamos arriba, el equipo gana y ya los goles llegarán«, expuso al ser cuestionado por sus tantos.

«Estamos con ilusión y tenemos ganas de sorprender a nuestra gente, que está ahí y siempre apoya. Nosotros lo damos todo y queremos seguir creciendo. Se está notando en los resultados«, comentó el ariete.

Cober

«Jonathan sigue y tiene contrato. Es buena noticia que quiera estar y ayudarnos, luego será el míster quien decida«, dijo sobre Viera. «Nunca se había ido. Forma parte del club y está como uno más. Está entrenando bien, hay buenas relaciones y punto», añadió.

«Esto es fútbol, se pueden fallar penaltis. Yo creo en mí. Esto es confianza y seguir trabajando. Yo le agradezco al míster su confianza. Puedo aportarle bastante, ya no solo a nivel de goles, sino de trabajo. Si todos sois de Las Palmas, ¿qué prefieren, que meta goles o que gane la UD?«, aclaró entre risas Munir.

«Ayer le decía a Kirian en la ducha que mirase la lista de la selección, que lo mismo estaba. Están a buen nivel -Valles y Kirian-, podrían ir«, aseveró sobre la posible convocatoria de Kirian con la selección.

«Esto es muy largo y te puedes confiar. Hay que creer, trabajar y mejorar. Vamos a un campo muy difícil. Tienen que ganar, pero nosotros lo necesitamos más. Nos harán el partido imposible con su gente«, indicó sobre Osasuna y lo que viene. »Ellos juegan muy directo y al espacio. No podemos perder balones tontos ni dejarles espacios para correr«, insistió.

«Cuando quieres jugar, quieres jugar. Estamos físicamente espectacular y lo hemos demostrado luego del viaje que nos pegamos en Almería, la Copa y jugar el viernes. Estamos con confianza. No tendremos problema en competir entre semana«, zanjó sobre el hecho de jugar entre semana.