Era previsible lo que ocurrió en el interior de la sala de prensa del Centro de Convenciones de Qatar durante la previa del Portugal-Marruecos. El noventa por ciento de las preguntas a Fernando Santos, seleccionador luso, giraron en torno a la situación de Cristiano Ronaldo en el equipo, suplente en la goleada a Suiza (6-1) de octavos, y de quien se dijo que habría amenazado con marcharse después de no querer salir a entrenar con los suplentes el día posterior a ese encuentro.

Lo tenía asumido Santos, que fue contundente desde su primera respuesta y negó la mayor: «Hubo una conversación con Ronaldo. Lo malo hubiera sido que no la tuviese. Esa conversación tenía que pasar. No lo hago con todo el mundo, es cierto, pero alguien que es quien es, todo lo que representa para los portugueses... Tenía que ocurrir. Ocurrió el día del partido, después del almuerzo. No tuve ninguna conversación antes. Le expliqué las razones por las que no iba a jugar. Dije que no contaba con él al principio, pero que sería muy importante durante el partido, que podría resolver en el segundo tiempo. Cristiano no estaba contento, obviamente. Siempre jugó de titular. No aceptó los argumentos simplemente, pero fue una conversación normal. Y nunca me dijo que quería dejar la selección».

A partir de ahí, Santos quiso cortar el asunto de raíz, sobre todo porque enturbia el ambiente de su equipo a las puertas de uno de los partidos más importantes de la historia de Portugal. Ausente de unas semifinales mundialistas de 2006, no es ese el asunto que más preocupa ahora en el país vecino, sino todo cuanto acontece a su jugador franquicia: «Creo que es hora de parar con algunas cosas», prosiguió el seleccionador. «El mejor ejemplo de lo que digo es su actitud al salir al campo que dio en el juego. Hizo el calentamiento, saltó de alegría con todos los goles y al final fue él quien llamó a sus compañeros para ir a dar las gracias al público. Dejen en paz a Ronaldo. No se merece esto con todo lo que ha hecho por el fútbol portugués».

No se salvó de las preguntas Joao Félix, que acompañó pacientemente a su entrenador en una sala de prensa abarrotada. Titular en tres de los cuatro partidos, determinante en muchas ocasiones, el rojiblanco está rindiendo a un gran nivel en el Mundial. Por su parte, negó que la ausencia de Cristiano en el once haya alterado la forma de jugar del equipo nacional, tal y como insinuó el central Jose Fonte, que vino a decir que con CR7 en el campo todo el juego debía girar en torno a él. «Fonte tendrá sus motivos para decir eso y los respeto», explicó Joao Félix. «Pero yo no siento la obligación de pasar la pelota a Cristiano. No influye que esté él o no para que el equipo juegue peor».

Joao Félix tampoco se libró de responder sobre su futuro en el Atlético, aunque no desveló mucho más de lo que ya se intuye para el mes de enero. «Hablaré del Atlético después del Mundial. Ahora estoy completamente enfocado en representar a mi país y en hacer un gran torneo». La insistencia no le sacó de ahí.