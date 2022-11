Xavi, sobre Piqué: «No sé si he sido justo, pero sí honesto» «Tuvimos una conversación privada antes de la temporada y le comuniqué todas mis intenciones. Fue uno de los días más difíciles para mí», reconoció el técnico azulgrana

Había expectación en el entorno del Barça por conocer de primera mano la impresión de Xavi sobre el sorpresivo anuncio de la retirada inmediata de Gerard Piqué y lo cierto es que el técnico catalán manejó la delicada situación con buen tino. Los focos le señalan como el hombre que relegó al central al banquillo, empujándolo posiblemente a acelerar su despedida, pero en lugar de ponder paños calientes a la situación lo explicó con normalidad, reconociendo que fue sincero con el jugador sobre sus intenciones en verano y que las circunstancias han precipitado este inesperado desenlace.

«Merece todos los elogios, tuve la suerte de ser su compañero. Las cirscunstancias adversas han hecho que haya decidido dejarlo. Yo pasé por una situación parecida y es normal dar un paso al lado. Tenía contrato y decidir dejarlo es un gesto de grandeza. Es una leyenda del club y merece que se le reconozca así», incidió.

«Tuvimos una conversación privada antes de la temporada y le comuniqué todas mis intenciones. Fue uno de los días más difíciles para mí. Ha sido mi compañero y te sientes muy mal. Yo he pasado por lo mismo», reconoció el entrenador azulgrana. «No sé si he sido justo o no, lo que sí sé es que sido honesto con Gerard», añadió a continuación, con la conciencia tranquila.

Solo el tiempo dirá si la relación entre los que un día fueron compañeros ha quedado deteriorada o si por el contrario lo ocurrido se asume por ambas partes como una cuestión puramente futbolística. «La relación es la misma que antes. Tengo que tomar decisiones por el bien del Barça y al final cuando no pones como titular a alguien que ha sido todo en el club es normal que no guste», valoró Xavi en este sentido.

«Toca decidir cosas que no son agradables, como entrenador y como persona. Hay que tomar decisiones drásticas, que no siempre gustan ni a uno mismo, pero hay que mirar por el bien del club», reconoció, consciente del peso de sus decisiones y la responsabilidad que el cargo conlleva.

Posible titularidad

En este contexto, el duelo entre el Barça y el Almería en el Camp Nou pasó a un segundo plano y estará totalmente condicionado por el adiós de Piqué. «Ya veremos... Mañana lo veremos», respondió el técnico del Barça, sonriendo, tras ser cuestionado por la posible titularidad de Piqué en el que será su último partido en el Camp Nou.

«Es una certeza que él tiene, no se siente lo suficiente bien. Ha sido un ejemplo para los capitanes y para los jugadores jovenes desde que soy entrenador. Muchas veces no elegimos el final, sino que son las circunstancias las que nos marcan el camino. Ha tirado del carro y cuando ha jugado ha sido siempre competitivo», elogió finalmente.