Jornada 17 Xavi: «¿Fichajes?, fui muy claro con lo que necesito» «Para Pamplona no hay jugadores transferibles, hay que sacarles rendimiento ahora», destaca el técnico azulgrana

Xavi Hernández aprovechó su comparecencia previa al choque de este domingo ante Osasuna, clave sobre todo para los culés si quieren superar la crisis y engancharse a la zona más o menos alta de la clasificación, para confirmar la reunión mantenida con Joan Laporta para analizar las necesidades de la plantilla y los fichajes que es posible efectuar en este mercado de invierno y más adelante.

«Estamos trabajando, es una realidad. Hay mucha confianza y fue una reunión productiva. Yo fui claro también en lo que creo, lo que quiero y lo que necesito. Hay que buscar soluciones para mejorar el equipo y mejorar la plantilla», destacó el técnico del Barça, quien tras la severa derrota ante el Bayern de Múnich y la eliminación de la Champions admitió sin ambages la nueva realidad del club y exigió un reset a todos los estamentos para partir de cero.

Dejó muy claro este sábado el preparador egarense que conoce cuál es la situación del club por la masa salarial y las limitaciones, pero añadió que «dentro de las posibilidades que tenemos hay que mejorar la plantilla».

No entró a valorar qué jugadores podrían a salir, aunque se le plantearon los nombres de Frenkie de Jong y Ter Stegen: «Para mañana (Pamplona), todos son intransferibles. No podemos regalar nada. Hay que acabar bien el año, de la mejor manera posible. No hay excusa, hay que ir a Pamplona a ganar. Más adelante ya hablaremos de transferibles, ahora hay que sacarles rendimiento».