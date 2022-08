El resucitado Barça, candidato a ganarlo todo

El Barça comienza la temporada 2022-2023 con la ilusión de poder aspirar a ganarlo todo. El conjunto de Xavi Hernández se ha reforzado línea a línea hasta formar un equipo competitivo, capaz de mirar de tú a tú a cualquiera y que tiene, ahora sí, la obligación de ganar títulos. Los fichajes de jugadores como Lewandowski, Raphinha o Koundé han devuelto la esperanza a un club que ha pasado de la depresión absoluta a la ambición de volver a lo más alto. Los azulgranas comienzan una campaña clave en la que esperan vivir un punto de inflexión en su historia resurgiendo cual si fuera el ave fénix.

«Incluso teniendo una etapa no tan buena, sigue siendo el Barça y a la gente le hace ilusión jugar aquí. Hay mucha ilusión por volver a la cima», aseguró Xavi en la pretemporada cuando ya se empezaban a intuir los mimbres de los que iba a disponer. Y es que si hay una palabra que define el estado actual de los azulgranas de cara a la nueva temporada es ilusión. Hay ilusión por el proyecto de Xavi, ilusión por los nuevos fichajes, ilusión por volver a dar pelea en la Liga y, por qué no, ilusión en una Champions League en la que los disgustos no han parado de sucederse en los últimos años.

El sábado el Barça empieza un camino de reconstrucción futbolística y anímica. Hace menos de un año Ronald Koeman esgrimió «hay que ser realistas», una frase que olía a travesía por el desierto y que desembocó en descontento y más tarde en indiferencia en la afición del Camp Nou. Hoy no hay ni rastro de ese pensamiento. Los culés quieren volver a ganar y palanca a palanca, con más de 600 millones en ingresos por la venta de activos, han construido un equipo que en la pretemporada ha maravillado y ha respondido a las expectativas generadas.

El Barça llega al inicio de la Liga con un equipo remozado. En la zaga ha firmado a uno de los mejores centrales del campeonato como es el francés Jules Koundé y se ha reforzado también con el danés Christensen, otro futbolis

ta más para aumentar la competencia junto a Eric García, Araujo y Piqué. En la medular ha aterrizado el marfileño Kessié y se cuenta con Pjanic a la espera de que concluya el culebrón De Jong. Y en la delantera es donde ha llegado el gran salto de calidad.

La renovación de Dembélé y los fichajes de Raphinha y Lewandowski han hecho que Xavi tenga a su disposición uno de los tridentes más potentes del Viejo Continente. Los tres han demostrado capacidad para asociarse y han ganado la partida a Aubameyang, Ferran Torres, Ansu Fati y Memphis Depay. Donde antes había un solar y jugadores como Abde o Ferran Jutglà tenían que sacar las castañas del fuego ahora hay 'overbooking' de talento.

FC BARCELONA Entrenador Xavi Hernández. 4-3-3 Es el planteamiento que más ha repetido Xavi. El técnico seguirá fiel a su idea, pero en algunos tramos de los partidos podría modificar el dibujo al 3-4-3 para tener más posesión o apostar por dos puntas. Ter Stegen Araujo Eric G. Koundé Jordi Alba Busquets Gavi Pedri Dembélé Raphinha Lewandowski A pesar de su edad (34 años), Busquets es imprescindible. Koundé puede jugar de central y de lateral derecho. Porteros 1Ter Stegen. 13 Iñaki Peña. Defensas 2 Dest. 3 Piqué. 4 Araujo. 15 Christensen. 18 Jordi Alba. 23 Koundé. 24 Eric García. - Umtiti. Centrocampistas# 5 Busquets. 8 Pedri. 14 Nico. 16 Pjanic. 19 Kessié. 20 Sergi Roberto. 21 Frenkie de Jong. Delanteros 7 Dembélé. 9 Lewandowski. 10 Ansu Fati. 11 Ferran Torres. 12 Braithwaite. 17 Aubameyang. 22 Raphinha. 25. Memphis Depay. FC BARCELONA Entrenador Xavi Hernández. 4-3-3 Es el planteamiento que más ha repetido Xavi. El técnico seguirá fiel a su idea, pero en algunos tramos de los partidos podría modificar el dibujo al 3-4-3 para tener más posesión o apostar por dos puntas. Ter Stegen Araujo Eric García Koundé Jordi Alba Busquets Gavi Pedri Dembélé Raphinha Lewandowski A pesar de su edad (34 años), Busquets es imprescindible. Koundé puede jugar de central y de lateral derecho. Centrocampistas# 5 Busquets. 8 Pedri. 14 Nico. 16 Pjanic. 19 Kessié. 20 Sergi Roberto. 21 Frenkie de Jong. Porteros 1 Ter Stegen. 13 Iñaki Peña. Defensas 2 Dest. 3 Piqué. # 4 Araujo. 15 Christensen. 18 Jordi Alba. 23 Koundé. 24 Eric García. - Umtiti. Delanteros 7 Dembélé. 9 Lewandowski. 10 Ansu Fati. 11 Ferran Torres. 12 Braithwaite. 17 Aubameyang. 22 Raphinha. 25. Memphis Depay. FC BARCELONA Entrenador Xavi Hernández. Koundé puede jugar de central y de lateral derecho. Koundé Ter Stegen Araujo Eric García Gavi Busquets Dembélé Jordi Alba Pedri Lewandowski A pesar de su edad (34 años), Busquets es imprescindible. Raphinha 4-3-3 Es el planteamiento que más ha repetido Xavi. El técnico seguirá fiel a su idea, pero en algunos tramos de los partidos podría modificar el dibujo al 3-4-3 para tener más posesión o apostar por dos puntas. Delanteros 7 Dembélé. 9 Lewandowski. 10 Ansu Fati. 11 Ferran Torres. 12 Braithwaite. 17 Aubameyang. 22 Raphinha. 25. Memphis Depay. Porteros 1 Ter Stegen. 13 Iñaki Peña. Defensas 2 Dest. 3 Piqué. # 4 Araujo. 15 Christensen. 18 Jordi Alba. 23 Koundé. 24 Eric García. - Umtiti. Centrocampistas# 5 Busquets. 8 Pedri. 14 Nico. 16 Pjanic. 19 Kessié. 20 Sergi Roberto. 21 Frenkie de Jong. Koundé puede jugar de central y de lateral derecho. FC BARCELONA Entrenador Xavi Hernández. Koundé Ter Stegen Araujo Eric García Gavi 4-3-3 Es el planteamiento que más ha repetido Xavi. El técnico seguirá fiel a su idea, pero en algunos tramos de los partidos podría modificar el dibujo al 3-4-3 para tener más posesión o apostar por dos puntas. Busquets Dembélé Jordi Alba Pedri Lewandowski Raphinha A pesar de su edad (34 años), Busquets es imprescindible. Porteros 1 Ter Stegen. 13 Iñaki Peña. Defensas 2 Dest. 3 Piqué. # 4 Araujo. 15 Christensen. 18 Jordi Alba. 23 Koundé. 24 Eric García. - Umtiti. Centrocampistas# 5 Busquets. 8 Pedri. 14 Nico. 16 Pjanic. 19 Kessié. 20 Sergi Roberto. 21 Frenkie de Jong. Delanteros 7 Dembélé. 9 Lewandowski. 10 Ansu Fati. 11 Ferran Torres. 12 Braithwaite. 17 Aubameyang. 22 Raphinha. 25. Memphis Depay.

La hora de Xavi

Estos refuerzos deberían dar al Barcelona ese plus anotador que faltó durante diferentes tramos del curso pasado. Raphinha aportó 11 goles en el Leeds y Lewandowski llega con una tarjeta de presentación inmejorable en este apartado. El punta polaco ha anotado más de 500 goles en su carrera y afronta este reto, a sus casi 34 años, con la ambición de seguir siendo determinante. En los partidos de la gira norteamericana y, sobre todo en el Gamper, se ha visto que su adaptación va a ser inmediata y que está listo para este nuevo reto.

Todas estas piezas estarán al servicio de Xavi, que vivirá su primera temporada de inicio como entrenador del Barcelona. El entrenador catalán demostró el curso pasado, en el peor momento culé, que es un técnico fiel a su ideal de juego, mientras que en este mes tras las vacaciones ha sabido adaptar ese modelo a las nuevas piezas de las que dispone. El Barça seguirá con el 4-3-3 clásico, con la presión adelantada y con la posesión por bandera, pero este año dispone de una verticalidad que puede ser demoledora. El juego de espaldas de Lewandowski, la velocidad de Raphinha y Dembélé o la facilidad para romper líneas de Busquets y Pedri multiplican los recursos de un equipo candidato a ganarlo todo.