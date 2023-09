El Real Madrid testa la vida sin Vinicius contra el Getafe

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu 90 días después desprovisto de su gran espoleta ofensiva a lo largo de las dos últimas campañas, pero presumiendo de una nueva arma de destrucción masiva que ha catapultado a los blancos al liderato en solitario de la Liga después de tres jornadas cerradas con un pleno de victorias por parte de la tropa que comanda Carlo Ancelotti y que ambiciona mantener la racha en la puesta de largo ante su nueva parroquia.

Sin Vinicius, pero con Bellingham. Así lucirá el once del Real Madrid frente a un Getafe que será el rival frente al que los blancos alzarán el telón del remozado coliseo de Chamartín y que no quiere ser convidado de piedra en la fiesta de un líder que se ha visto golpeado una jornada tras otra por la incesante plaga de lesiones que ha dejado en cuadro a Ancelotti, pero que por el momento no ha hecho mella en una escuadra sostenida por la regularidad goleadora del rutilante fichaje llegado este verano del Borussia Dortmund y que se ha convertido en la gran sensación en el descorche del campeonato derrochando un liderazgo asombroso a sus 20 años.

El todocampista inglés volverá a ser la principal referencia del Real Madrid en el pleito frente al rocoso equipo de José Bordalás, más aún teniendo en cuenta la ausencia de un Vinicius acostumbrado a prender la mecha con su capacidad de desborde y tenacidad infinita desde que Ancelotti le entregase las llaves del ataque de un Real Madrid que solo en contadas ocasiones durante los dos últimos cursos ha tenido que buscarle las cosquillas a las zagas de los rivales sin su futbolista más persistente.

El fluminense participó en 52 de los 56 partidos que disputó el Real Madrid en la campaña 2021-22, marcada por la eclosión definitiva del gambeteador brasileño y coronada por la diana del extremo que selló la Decimocuarta en el Stade de France. Y apenas se perdió seis encuentros la temporada pasada, donde el ahora '7' de los blancos terminó de erigirse en el buque insignia de Ancelotti.

Oportunidad para Joselu

Pero la rotura muscular en el bíceps femoral derecho que sufrió Vinicius durante el duelo de la pasada jornada contra el Celta obliga a Carletto a buscar otro zahorí para tratar de encontrar una vía de agua en la poblada retaguardia de un Getafe que abrió la Liga dejando seco al Barça en el descorche del campeonato, sucumbió a domicilio frente al Girona y estrenó su casillero de victorias el lunes imponiéndose por la mínima al Alavés con un gol de penalti del exmadridista Borja Mayoral en el Coliseum Alfonso Pérez.

Ancelotti confirmó que mantendrá el esquema con cuatro centrocampistas a fin de aprovechar la llegada desde segunda línea de Bellingham, por lo que todo apunta a que Joselu, citado de nuevo con la selección española, acompañará a Rodrygo en la delantera. En la recámara estará Gonzalo, pieza destacada en el triplete que logró el Juvenil A de Álvaro Arbeloa el pasado curso y bigoleador el pasado fin de semana con el Castilla de Raúl González Blanco frente al Melilla. El delantero madrileño de 19 años fue uno de los mirlos que citó ayer Ancelotti junto a los cada vez más asiduos en el primer equipo Fran González y Nico Paz. Siguen ausentes Courtois y Militao, que se perderán casi toda la temporada, así como Mendy, Ceballos y Arda Güler.

Aprovechar todas esas bajas es el propósito de un Getafe que recupera a Arambarri, pero que mantiene en el dique seco a Luis Milla y Enes Ünal. «Enfrentarte al Real Madrid siempre tiene dificultades. Sabemos que tenemos que hacer un grandísimo partido y esperar que ellos no tengan un buen día», argumentó un Bordalás que viene de cumplir 200 partidos como entrenador en Primera.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Rodrygo y Joselu.

Getafe: David Soria, Damián Suárez, Duarte, Mitrovic, Gastón, Iglesias, Maksimovic, Djené, Aleñá, Latasa y Borja Mayoral.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Hora: 16:15 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.