El Real Madrid busca hacer borrón y cuenta nueva ante el Girona

El fin de una racha muy positiva puede ser también el comienzo de otra no menos benévola. Ese es el espíritu con el que el Real Madrid recibe al Girona. Tras sufrir el martes la primera derrota del curso al caer a domicilio frente al Leipzig en la Champions, el conjunto de Carlo Ancelotti busca hacer borrón y cuenta nueva para prolongar la gran dinámica que mantiene a los blancos como vigorosos gobernadores de la Liga.

Todavía invicto tras once jornadas en el campeonato, donde solo ha concedido un empate, el equipo de Chamartín tratará de dar un nuevo golpe encima de la mesa en el Santiago Bernabéu. Un fortín que el cuadro albirrojo rindió en su última visita al Paseo de la Castellana con goles de Stuani y Portu, y que ahora calibrará la madurez de un recién retornado a Primera que llega cargado de urgencias porque está en la zona roja de la tabla, pero que ofrece un planteamiento atractivo y valiente.

«Juega bien al fútbol. Le gusta tener la pelota y cuenta con una buena organización ofensiva. Tenemos que defender bien porque manejan bien el balón», avisó Carlo Ancelotti en la previa de un pleito al que el Real Madrid acude con propósito de enmienda, tras ser víctima en Alemania de una bajada de tensión que castigó el Leipzig. Esa siesta de los blancos les obligará a abrir bien los ojos en la tarde dominical, cuando solo restan tres jornadas para que el torneo de la regularidad se detenga como consecuencia de la disputa del Mundial de Qatar y se adentre, a la vuelta, en territorio inexplorado.

Para ello el Real Madrid tendrá que convivir, de nuevo, con la baja de Benzema, quien sigue sin recuperar buenas sensaciones. Pese a que el club informó en su día que solo sufría fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda, serán ya tres los encuentros seguidos que se pierde el reciente Balón de Oro y seis el total de choques que le han tenido en el dique seco en lo que va de campaña, puesto que ya se ausentó en otros tres durante el mes de septiembre por un percance en el muslo derecho.

Cierto es que a la tropa de Ancelotti no le ha ido mal sin su comandante en jefe, siendo el señalado tropiezo frente al Leipzig la única mácula que ha registrado en su hoja de campaña cuando no ha estado presente el '9', en buena medida por la aportación goleadora de segundos espadas como Valverde o Vinicius y la fiabilidad de Rodrygo como ariete de reemplazo. Pero la cosa se complica esta vez porque el ex del Santos está entre algodones, tras sufrir un problema estomacal que le impidió entrenarse el sábado.

Un rival espinoso

Ancelotti metió a Rodrygo en la convocatoria y todo apunta a que figurará en el once pero, en caso contrario, el italiano tendría que recurrir a Hazard, Mariano o Asensio para completar un frente ofensivo al que regresa Valverde, al igual que Modric a la sala de máquinas. Ceballos, que acortó plazos en su recuperación tras caer lesionado ante Osasuna, es otra de las novedades que presenta la lista del Real Madrid para un choque frente a un adversario apurado, pero espinoso.

No en vano, el Girona presume de algo que pocos equipos pueden: mantener un balance equilibrado en sus enfrentamientos contra un rival todopoderoso. El Real Madrid y el cuadro albirrojo se han visto las caras cuatro veces en Liga, con dos victorias por cabeza. Stuani y Portu dieron con sus goles la victoria hace cinco años en Montilivi a un equipo que experimentaba su primera temporada en la máxima categoría del fútbol español frente a una escuadra que venía de firmar un doblete Liga-Champions. Y la siguiente temporada, el Bernabéu vio hincar la rodilla del bando local ante un conjunto encumbrado de nuevo por las dianas de Stuani y Portu, pero que terminó descendiendo.

El atacante murciano cotiza ahora en las filas del Getafe, pero el delantero argentino vuelve a asomar como amenaza para el Real Madrid en su condición de suplente de lujo de un Girona que acumula seis jornadas sin ganar, pero que no renuncia a nada. «No firmo el empate», aseveró Míchel, que tiene las bajas Kebe, Juanpe, Borja García y Samu Saiz. El técnico podrá contar, en cambio, con Miguel Gutiérrez, traspasado por el Real Madrid al club gerundense en verano, pero del que en la 'casa blanca' conservan el 50% de los derechos, así como con Reinier, cedido sin 'cláusula del miedo' por el Real Madrid y cuya clase empieza a asomar en el Girona, tras dos cursos sin apenas minutos en el Borussia Dortmund.