Ancelotti: «No estamos interesados en el mercado de invierno»

Pese a que las nacionalizaciones recién salidas del horno de Militao y Rodrygo dejan al Real Madrid con espacio libre dentro de su cupo de jugadores extracomunitarios, el club de Chamartín no fichará en mitad de la temporada. Así lo aseveró Carlo Ancelotti. «No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que va a seguir hasta el final de la temporada, no va a cambiar», señaló el técnico italiano en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Girona en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la duodécima jornada de Liga.

Un encuentro en el que los blancos tratarán de mantener a salvo su carácter de invictos en el torneo de la regularidad y buscarán pasar página de la derrota sufrida el martes en la Champions ante el Leipzig, la primera dentro de un curso hasta ahora casi perfecto. «El equipo está bien, motivado. Después del Leipzig queremos ganar. Vamos a recuperar a casi todos los jugadores, Modric, Ceballos, Valverde, Mariano... No vamos a recuperar a Karim, aún es un poco pronto. Rodrygo ha tenido un pequeño problema esta noche, no ha entrenado pero estará mañana», indicó el preparador del Real Madrid después de que el atacante brasileño sufriese un problema estomacal la pasada noche que le impidió saltar este sábado a los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Ancelotti explicó la situación de Benzema, que se perderá su tercer partido consecutivo por lo que el Real Madrid, en el parte médico que difundiese la semana pasada, definió como fatiga muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda. «Ayer se entrenó y después del entrenamiento no se encontraba cómodo. Se hizo una prueba y todo salió bien, no tiene ningún tipo de problema. Tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador. Aún no está al 100%», apuntó el entrenador de Reggiolo, que se mosró contento, en cambio, con el regreso de Valverde cuando se le preguntó si el charrúa es el mejor centrocampista del mundo en estos momentos. «¡Uh! No sé. Uno de los mejores, seguro. Ha mostrado gran calidad. Es un poco una sorpresa para todo el mundo del fútbol ver un mediocentro así de completo», acotó.

Analizó lo sucedido entre semana en Alemania. «Hemos evaluado lo que ha pasado. No ha sido un problema de actitud, sino de posicionamiento a balón parado, donde solemos ser más contundentes. A partir de ahí, a pensar en estos partidos hasta el parón para sacar lo mejor. Queremos llegar en una posición buena», diseccionó Ancelotti, que ve a sus pupilos muy metidos pese a la cercanía del Mundial de Qatar. «El equipo está concentrado. Hay un Mundial cerca, pero los jugadores no hablan de esto. Todos quieren jugar y estar disponibles. No veo bajas mentales en este sentido. Este equipo siempre da la cara y nunca se rinde, y creo que va a pasar lo mismo en estos cuatro partidos», enfatizó.

El Barça, rival hasta el final

Se detuvo en el papel de Camavinga, hasta ahora más trascendente cuando ha salido desde el banco. «Creo que marca más la diferencia desde el banquillo porque el partido está más abierto y puede lucir más sus cualidades. No es su culpa. No es que juegue peor cuando empieza el partido, sino que es distinto porque se puede mostrar menos cuando hay menos espacios. En los partidos abiertos marca más la diferencia», dijo el técnico del Real Madrid, atento a la hora de atajar cualquier duda sobre el joven medio francés. «Quiero ser claro: lo que he dicho es que, cuando está el partido abierto, se muestra más por sus cualidades, pero eso no significa que no lo esté haciendo bien cuando inicia. Es menos posicional que Kroos, por ejemplo. No tiene la lectura de Kroos, evidentemente, pero cada uno tiene sus características individuales. No siempre es titular Modric, no siempre es titular Kroos, no siempre es titular Tchouaméni... Dicho esto, es una satisfacción e ilusión tener a un jugador así. A su edad, con una calidad así, no hay muchos en Europa», agregó.

Puso en valor al Girona, pese a que el cuadro catalán se encuentre en posiciones de descenso. «Juega bien al fútbol. Le gusta tener la pelota y cuenta con una buena organización ofensiva. Tenemos que defender bien porque manejan bien el balón», comentó sobre el cuadro de Míchel, en el que militan dos futbolistas que siguen estando en el radar del Real Madrid: Miguel Gutiérrez y Reinier.

«Lo que pasó con Miguel es que el año pasado empezó la temporada porque tuvimos las bajas de Mendy y Marcelo. Se incorporó con el primer equipo y lo hizo bien. Es un jugador, como otros, a los que estamos evaluando para el futuro. Lo hemos cedido, si lo hace bien puede volver», dijo sobre el lateral izquierdo. «Tiene calidad, hizo la pretemporada con nosotros. Hasta ahora no ha sido capaz de mostrar su mejor nivel, pero hay jugadores que son capaces de mostrarlo antes por una cuestión de carácter. Hay muchos ejemplos de jugadores que han dado su mejor versión a los 30 o a los 28. La calidad la tiene para jugar en un equipo de gran nivel», abundó sobre el centrocampista brasileño.

Aseguró, por último, que ve al Barcelona peleando hasta el final por la Liga, independientemente de la eliminación de los azulgranas en la Champions. «No tengo idea si va a afectar o no, pero tengo claro que será rival hasta el final para ganar la Liga. Lo tengo muy claro. Durante la temporada hay momentos buenos y malos, bajas... Pero tengo claro que será una lucha hasta el final con ellos para ganar la Liga», subrayó.