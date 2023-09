El liderato se disputa a ritmo de samba en Montilivi

Cuando solo han transcurrido siete jornadas de la que es su cuarta temporada en Primera, el Girona disfruta del momento más dulce en sus 93 años de historia. Las seis victorias que ha enlazado el equipo de Míchel desde que abriese la Liga con un empate en el campo de la Real Sociedad han aupado a los blanquirrojos al liderato de un campeonato que les tiene mirando por el retrovisor a Real Madrid y Barça. De ahí que Montilivi, un recinto en el que hace década y media no se congregaban ni un millar de fieles para jalear a una escuadra que llevaba 50 años alejada del fútbol profesional se disponga a vivir una fiesta por todo lo alto este sábado con la visita del conjunto que entrena Carlo Ancelotti. En juego estará una primera plaza que se disputará a ritmo de samba, la que pondrán Savinho y Vinicius.

Doce meses atrás, Sávio Moreira de Oliveira era un desconocido para el gran público. El extremo nacido en abril de 2004 en Sao Mateus, una localidad perteneciente al estado brasileño de Espírito Santo, venía de debutar en la Eredivisie con el PSV, club en el que recaló el pasado verano en calidad de cedido por el Troyes. La entidad gala había pagado 6,5 millones de euros por sus servicios al Atlético Mineiro, donde este gambeteador que pasó su infancia trabajando en la humilde granja familiar fue quemando etapas hasta dar el salto al primer equipo.

Era una apuesta del City Football Group, la sociedad que tiene como buque insignia al Manchester City y bajo cuyo paraguas figuran otros equipos como el New York City, el Melbourne City o el señalado Troyes. Pero el descenso del conjunto francés a la Ligue 2 terminó poniendo a Savinho en las manos de Ruud van Nistelrooy, inolvidable delantero que hizo carrera en el Manchester United y el Real Madrid.

El neerlandés acababa de tomar las riendas del PSV y los Países Bajos parecían un lugar óptimo para que el joven Savinho fuese puliendo su talento. La realidad fue otra. El brasileño solo disfrutó de ocho partidos con los 'granjeros', todos ellos saliendo desde el banquillo. Tampoco se asentó en el filial, donde Van Nistelrooy le mandó para que cogiese mili: nueve apariciones con un saldo de dos goles y dos asistencias. Su principal ámbito de influencia era la banda derecha, pero el balance de sus actuaciones resultó insuficiente para que el PSV pelease por un nuevo préstamo.

Ahí entró en acción el Girona, otro satélite del City Football Group que llevaba tiempo monitorizándole. «La dirección deportiva ya le seguía desde el último Mundial sub-20. Las imágenes que teníamos de él son muy buenas. Venía de no cuajar en el PSV y él no estaba a gusto. Teníamos la sensación de que nos podía ayudar», explicó hace unos días Míchel, que agregó que no había visto «un talento en el uno contra uno tan desequilibrante como él» desde la irrupción de Vinicius.

A la vera del técnico vallecano, Savinho se ha destapado como una de las revelaciones de la Liga. Lo ha hecho cambiando la banda derecha, que en el chispeante Girona es coto de Tsygankov, por la izquierda, huérfana tras el regreso de Rodrigo Riquelme al Atlético. Allí será desde donde el segundo futbolista que más regates ha completado con éxito en lo que va de campeonato (18) amenazará a un titubeante Real Madrid que se encomendará a su compatriota Vinicius para intentar asaltar el liderato.

En tierra hostil

El fluminense, lastado por la lesión que le tuvo un mes en el dique seco, acumula diez 'dribblings' exitosos en un apartado del que fue monarca absoluto el pasado curso con 112 (3,39 por partido). Únicamente vio puerta en la segunda jornada, contra el Almería, y desea recuperar el terreno perdido.

«Está bien y va a jugar desde el principio», dijo en la previa Carlo Ancelotti, quien tuvo que frenar las ansias de Vinicius en la media hora que le concedió el miércoles en su regreso a los terrenos de juego frente a Las Palmas. «Le dije que se cuidara porque no queríamos arriesgar. Él quería jugar, hizo carreras a una gran velocidad y yo le dije que se controlase», explicó el italiano.

La chispa del '7' se antoja fundamental para que los blancos electrifiquen su ataque y dejen atrás los problemas de puntería en un estadio del que el año pasado salieron con la cabeza gacha a raíz de un repóker del Taty Castellanos. «No fue una buena noche, pero mañana no va a pasar lo que pasó la temporada pasada», aseguró Carletto, que acude con las bajas de Courtois, Militao, Alaba y Arda Güler, pero que podrá contar con Rüdiger.

-Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga, Couto, Eric García, David López, Blind, Aleix García, Yangel Herrera, Iván Martín, Tsygankov, Dovbyk y Sávio.

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo y Vinicius.

Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas).

Hora: 18:30 h.

Estadio: Montilivi.

TV: Dazn.